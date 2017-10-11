Алтайского парня будут судить за реабилитацию нацизма и экстремизм

По данным следствия, в 2015-2016 годах молодой человек размещал на своих страницах в одной из социальных сетей изображения и тексты, которые, согласно выводам экспертов, содержат признаки публичного отрицания фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, а также одобрения преступлений, установленных указанным приговором и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

При этом мужчина понимал, что данные материалы реабилитируют нацизм и доступны другим пользователям социальной сети.

Кроме того, парень оказался причастен к реабилитации нацизма, выразившейся в распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернении символов воинской славы России, совершенные публично; экстремизму и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

В настоящее время следствием продолжается сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.