Алтайского парня отправили в колонию строгого режима за нападение на участкового

В Павловском районе осудили 18-летнего жителя села Рогозиха, который напал на полицейского, пытаясь похитить его огнестрельное оружие. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Парня признали виновным в покушении на убийство из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем, и покушение на хищение оружия и боеприпасов с применением насилия, опасного для жизни и здоровья.
По данным следствия, вечером 8 октября 2016 года во дворе одного из домов села молодой человек с целью хищения огнестрельного оружия напал на участкового уполномоченного полиции, приехавшего на вызов о бытовом конфликте. Он ударил представителя власти вилами в область грудной клетки. Полицейский смог пресечь действия нападавшего, перехватив у него инструмент и увернувшись от удара.
Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал сельчанина виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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