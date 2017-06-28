Алтайского парня отправили в колонию строгого режима за нападение на участкового

Парня признали виновным в покушении на убийство из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем, и покушение на хищение оружия и боеприпасов с применением насилия, опасного для жизни и здоровья.

По данным следствия, вечером 8 октября 2016 года во дворе одного из домов села молодой человек с целью хищения огнестрельного оружия напал на участкового уполномоченного полиции, приехавшего на вызов о бытовом конфликте. Он ударил представителя власти вилами в область грудной клетки. Полицейский смог пресечь действия нападавшего, перехватив у него инструмент и увернувшись от удара.

Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал сельчанина виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.