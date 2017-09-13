Алтайского предпринимателя наказали за опасный аттракцион

В Рубцовске осудили местного жителя, которого обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 12-летний ребенок получил перелом ключицы при катании на аттракционе предпринимателя.
По данным СУ СКР по Алтайскому краю, в преддверии летнего сезона 2016 года 34-летний местный предприниматель с целью извлечения выгоды без соответствующего разрешения установил на правом берегу реки Алей аттракцион "Водная горка". Из-за нарушений при строительстве объект не отвечал требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Индивидуальный предприниматель также пренебрег обязательным присутствием инструкторов, обученных обращению с маленькими детьми, и допустил к работе по управлению аттракционом неквалифицированный персонал, в том числе лиц, не достигших совершеннолетия.
В результате 13 июля 2016 года при скатывании с водной горы 12-летний ребенка сбили другие дети, скатившиеся на "ватрушке" вслед за ним. В результате столкновения и последующего падения ребенок получил перелом ключицы.
После произошедшего по настоянию следователей СК и органов местного самоуправления опасный аттракцион демонтировали.
Несмотря на активную защитную позицию обвиняемого, следствию удалось собрать достаточные доказательства его вины. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.