Алтайского предпринимателя наказали за опасный аттракцион

По данным СУ СКР по Алтайскому краю, в преддверии летнего сезона 2016 года 34-летний местный предприниматель с целью извлечения выгоды без соответствующего разрешения установил на правом берегу реки Алей аттракцион "Водная горка". Из-за нарушений при строительстве объект не отвечал требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Индивидуальный предприниматель также пренебрег обязательным присутствием инструкторов, обученных обращению с маленькими детьми, и допустил к работе по управлению аттракционом неквалифицированный персонал, в том числе лиц, не достигших совершеннолетия.

В результате 13 июля 2016 года при скатывании с водной горы 12-летний ребенка сбили другие дети, скатившиеся на "ватрушке" вслед за ним. В результате столкновения и последующего падения ребенок получил перелом ключицы.

После произошедшего по настоянию следователей СК и органов местного самоуправления опасный аттракцион демонтировали.

Несмотря на активную защитную позицию обвиняемого, следствию удалось собрать достаточные доказательства его вины. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.