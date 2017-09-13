Алтайского предпринимателя наказали за опасный аттракцион

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Сегодня, 20:34.
Происшествия

В Рубцовске осудили местного жителя, которого обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 12-летний ребенок получил перелом ключицы при катании на аттракционе предпринимателя.

Ребенок, водный аттракцион.
Ребенок, водный аттракцион. Фото: СС0.

По данным СУ СКР по Алтайскому краю, в преддверии летнего сезона 2016 года 34-летний местный предприниматель с целью извлечения выгоды без соответствующего разрешения установил на правом берегу реки Алей аттракцион "Водная горка". Из-за нарушений при строительстве объект не отвечал требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Индивидуальный предприниматель также пренебрег обязательным присутствием инструкторов, обученных обращению с маленькими детьми, и допустил к работе по управлению аттракционом неквалифицированный персонал, в том числе лиц, не достигших совершеннолетия.

В результате 13 июля 2016 года при скатывании с водной горы 12-летний ребенка сбили другие дети, скатившиеся на "ватрушке" вслед за ним. В результате столкновения и последующего падения ребенок получил перелом ключицы.

После произошедшего по настоянию следователей СК и органов местного самоуправления опасный аттракцион демонтировали.

Несмотря на активную защитную позицию обвиняемого, следствию удалось собрать достаточные доказательства его вины. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

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