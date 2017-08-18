Алтайского предпринимателя наказали за шум от станка для обработки древесины

Административное дело возбудили специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в связи с превышением предельно допустимого уровня фонового шума и другими нарушениями санитарного законодательства.

В Алтайском крае проводятся комплексные мероприятия по проверке деятельности пунктов переработки древесины на предмет соблюдения обязательных требований законодательства, сообщает краевое минприроды. Результаты проделанной работы рассмотрят на заседании межведомственной комиссии в конце года.