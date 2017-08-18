Алтайского предпринимателя наказали за шум от станка для обработки древесины

Предпринимателя из села Фирсово Первомайского района наказали за высокий уровень шума от ленточнопильного станка. Мужчину признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований. Ему запретили использовать станок для обработки древесины на 30 суток.
Административное дело возбудили специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в связи с превышением предельно допустимого уровня фонового шума и другими нарушениями санитарного законодательства.
В Алтайском крае проводятся комплексные мероприятия по проверке деятельности пунктов переработки древесины на предмет соблюдения обязательных требований законодательства, сообщает краевое минприроды. Результаты проделанной работы рассмотрят на заседании межведомственной комиссии в конце года.
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