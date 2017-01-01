Алтайского рыбака осудили за незаконный вылов сазанов, язей и карасей

В Крутихинском районе осудили местного жителя за незаконную добычу водных биологических ресурсов. Рыбак ловил рыбу с помощью самоходного транспортного плавающего средства и сплавной сети.
По данным краевой прокуратуры, в октябре 2016 года мужчина приехал на берег Новосибирского водохранилища в 3,5 км от села Масляха, откуда на лодке "Казанке" поднялся по течению, после чего стал сплавляться вниз по течению и тянул за собой сплавную сеть длиной около 70 м. Таким образом он незаконно выловил 73 карася, 27 сазанов и 14 язей. Общий материальный ущерб составил 8 630 рублей.
Пойманную рыбу мужчина решил отвезти в Камень-на-Оби для сдачи на рыбозавод. В городе его остановили сотрудники ГИБДД и доставили в дежурную часть, где рыбу изъяли.
В ходе предварительного расследования и в судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, ущерб возместил. Суд приговорил его к 8 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства условно с испытательным сроком 8 месяцев.
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