Алтайскому краю грозят степные трансграничные пожары

В Алтайском крае в период с 8 по 9 июня местами сохранится высокая пожароопасность, а в Мамонтовском районе сохранится чрезвычайная пожароопасность. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

8 июня высокая пожароопасность в Целинном, Локтевском, Усть-Калманском и Чарышском районах. Высока вероятность возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными (степными) пожарами и переходом огня на населенные пункты. Не исключена вероятность перехода степных пожаров с территории Республики Казахстан.