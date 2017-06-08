Алтайскому краю грозят степные трансграничные пожары

В Алтайском крае в период с 8 по 9 июня местами сохранится высокая пожароопасность, а в Мамонтовском районе сохранится чрезвычайная пожароопасность. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.
8 июня высокая пожароопасность в Целинном, Локтевском, Усть-Калманском и Чарышском районах.
Высока вероятность возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными (степными) пожарами и переходом огня на населенные пункты. Не исключена вероятность перехода степных пожаров с территории Республики Казахстан.
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