Алтайскому селянину грозит до двух лет тюрьмы за рубку сосен

Лесники во время обхода увидели на снегу следы, уходящие в чащу. Заподозрив неладное, они пошли по следу и наткнулись на две спиленные сосны. Об это они незамедлительно доложили в полицию.

Стражи правопорядка в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили лесоруба и задержали его. Подозреваемый — 55-летний мужчина — отрицать свою вину не стал. Он рассказал, что распилил деревья на сортименты и планировал вывезти их для продажи. Полицейские изъяли у лесоруба вещдоки: бензопилу, древесину и спилы деревьев.

Гражданин находится под подпиской о невыезде. Ущерб от его действий составил более 70 тысяч рублей. По факту незаконной порубки деревьев возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 260 УК РФ. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.