Алтайскую бизнесвумен будут судить за невыплату зарплаты и пособий работникам

В Шипуново завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора компании, работающей в сфере производства и реализации зерновых и зернобобовых культур. Предпринимателя обвиняют в полной невыплате заработной платы и пособий свыше двух месяцев из корыстной и иной личной заинтересованности.
Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, в период с мая 2016 года по апрель 2017 года обвиняемая не выделила необходимое количество денежных средств для своевременного и соразмерного погашения задолженности по заработной плате и пособию по временной нетрудоспособности перед работниками, имея для этого реальную возможность. Поступавшие на счет компании деньги женщина расходовала на иные цели, в том числе для приобретения имущества лично для себя и своей семьи. Общая сумма задолженности перед 21 работником составила более 600 тысяч рублей.
В ходе расследования уголовного дела предприниматель полностью погасила задолженность по заработной плате.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
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