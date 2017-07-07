Алтайскую бизнесвумен будут судить за невыплату зарплаты и пособий работникам

Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, в период с мая 2016 года по апрель 2017 года обвиняемая не выделила необходимое количество денежных средств для своевременного и соразмерного погашения задолженности по заработной плате и пособию по временной нетрудоспособности перед работниками, имея для этого реальную возможность. Поступавшие на счет компании деньги женщина расходовала на иные цели, в том числе для приобретения имущества лично для себя и своей семьи. Общая сумма задолженности перед 21 работником составила более 600 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела предприниматель полностью погасила задолженность по заработной плате.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.