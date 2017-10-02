Алтайскую чиновницу из минсельхоза осудили за 9 взяток от фермеров

Бывшую начальницу отдела комплексного развития сельских территорий Минсельхоза Республики Алтай признали виновной во взяточничестве. Следствию удалось доказать 9 эпизодов получения взяток.
По данным СУ СКР по РА, в 2014-2015 годах женщина неоднократно получала взятки за решения о выделении фермерам-взяткодателям грантовой помощи в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия".
Общая сумма взяток составила более 800 тысяч рублей. Всего женщина получила шесть взяток в крупном размере, три — в значительном.
Бывшей чиновнице назначили наказание в виде штрафа в размере 4 миллионов рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 5 лет.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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