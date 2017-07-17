Альварес пообещал "размазать" Головкина по рингу

Nur.kz цитирует фрагмент интервью Альвареса, которое он дал развлекательному порталу TMZ.com.:

Наш бой не продлится 12 раундов. Я обязательно нокаутирую Головкина раньше срока. Ему будет очень больно, но я без сомнений уничтожу его на ринге.

Поединок пройдет в Лас-Вегасе на арене "T-Mobile" в субботу, 16 сентября 2017 года. В этом единоборстве Головкину предстоит защитить четыре титула чемпиона мира в среднем весе по следующим версиям: WBC, WBA (Super), IBO и IBF.

На профессиональном ринге казахстанский боксер провел 37 боев, в которых одержал увереннее победы. Его соперник провел 51 бой: 49 побед, одно поражение и одна ничья.