Аман Тулеев находится в клинической больнице управделами президента

Состояние здоровья губернатора Кемеровской области удовлетворительное, сообщил ТАСС источник в медицинских кругах.

По словам источника, Тулеев в сознании, общается по телефону с сослуживцами. Как сообщила ранее пресс-служба обладминистрации, по личной инициативе министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой Тулеев продолжит курс реабилитации в Москве.

Ранее агентство FlashSiberia сообщило, что состояние губернатора Кемеровской области Амана Тулеева крайне тяжелое, из отпуска на работу он вряд ли вернется. Также говорилось, что Аман Тулеев написал заявление на имя президента РФ с просьбой о сложении полномочий. В администрации региона эту информацию опровергли.



В мае-июне этого года из-за долгого отсутствия политика на публике стали распространяться слухи о его уходе с должности. Так, 9 мая Тулеев не участвовал в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы, 22 мая пресс-служба администрации региона сообщила, что губернатор ушел в 10-дневный отпуск, который затем был продлен до 16 июня. 19 июня в областной администрации сообщили, что Тулеев вновь продлил отпуск, однако на этот раз дата его завершения не называлась. Позже стало известно, что с 11 июня он проходит реабилитацию в кемеровской больнице после проведения в мае плановой операции на позвоночнике в клинике Германии, пишет bfm.ru.