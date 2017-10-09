Аман Тулеев останется главой Кузбасса до президентских выборов

Кремль не захотел нарушать сложившийся за время правления Тулеева расклад сил в регионе перед президентской кампанией, сказал один из источников издания. Губернатор болен, но его нахождение во главе региона сохраняет политический и внутриэлитный баланс.

Уйти в отставку раньше марта 2018 года Тулеев может только в случае резкого ухудшения состояния здоровья, говорит один из близких к Кремлю источников.

Даже при слабом здоровье он гарантированно обеспечит высокий процент голосования за Владимира Путина.

После выборов его не оставят, а с почетом проводят на пенсию.

В мае 2017 года 73-летний глава Кемеровской области перенес операцию на позвоночнике, которая была проведена в Германии. С 11 июня Тулеев проходил постоперационную реабилитацию в кемеровской больнице, но затем был переведен в Москву. 12 августа Тулеев вернулся в Кемерово. 22 августа он вышел на работу, куда прибыл в инвалидной коляске. Перед коллегами он сделал несколько громких заявлений: сравнил себя с Рузвельтом, обвинил подчиненных в подлости и запретил чиновникам использовать крупные суммы из бюджета без его личного одобрения.

Губернатор рассказал и о состоянии своего здоровья. По его словам, он "запустил" проблему, в итоге пришлось проводить сложнейшую операцию, после которой начались осложнения. Тулеев отметил, что сейчас он чувствует себя нормально, делает упражнения для восстановления.

В августе первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, отвечая на вопрос журналистов, не планирует ли Кремль заменить губернатора Кемеровской области, ответил отрицательно, добавив, что Тулеев — "это один из самых авторитетных российских губернаторов". "Все нормально. У него была тяжелая операция. Давайте пожелаем ему быстрее пройти реабилитацию", — сказал он.

Факт

Аман Тулеев возглавил Кемеровскую область в 1997 году. В сентябре 2015-го он был избран главой региона в пятый раз, набрав более 96 процентов голосов.