Аман Тулеев останется главой Кузбасса до президентских выборов

В Кремле принято решение оставить губернатора Кемеровской области Амана Тулеева во главе региона до окончания выборов президента РФ, рассказали РБК два источника.
Кремль не захотел нарушать сложившийся за время правления Тулеева расклад сил в регионе перед президентской кампанией, сказал один из источников издания. Губернатор болен, но его нахождение во главе региона сохраняет политический и внутриэлитный баланс.
Уйти в отставку раньше марта 2018 года Тулеев может только в случае резкого ухудшения состояния здоровья, говорит один из близких к Кремлю источников.
Даже при слабом здоровье он гарантированно обеспечит высокий процент голосования за Владимира Путина.
После выборов его не оставят, а с почетом проводят на пенсию.
В мае 2017 года 73-летний глава Кемеровской области перенес операцию на позвоночнике, которая была проведена в Германии. С 11 июня Тулеев проходил постоперационную реабилитацию в кемеровской больнице, но затем был переведен в Москву. 12 августа Тулеев вернулся в Кемерово. 22 августа он вышел на работу, куда прибыл в инвалидной коляске. Перед коллегами он сделал несколько громких заявлений: сравнил себя с Рузвельтом, обвинил подчиненных в подлости и запретил чиновникам использовать крупные суммы из бюджета без его личного одобрения.
Губернатор рассказал и о состоянии своего здоровья. По его словам, он "запустил" проблему, в итоге пришлось проводить сложнейшую операцию, после которой начались осложнения. Тулеев отметил, что сейчас он чувствует себя нормально, делает упражнения для восстановления.
В августе первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, отвечая на вопрос журналистов, не планирует ли Кремль заменить губернатора Кемеровской области, ответил отрицательно, добавив, что Тулеев — "это один из самых авторитетных российских губернаторов". "Все нормально. У него была тяжелая операция. Давайте пожелаем ему быстрее пройти реабилитацию", — сказал он.
Факт
Аман Тулеев возглавил Кемеровскую область в 1997 году. В сентябре 2015-го он был избран главой региона в пятый раз, набрав более 96 процентов голосов.
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