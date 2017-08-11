Амана Тулеева допросят в рамках дела кузбасского генерала-следователя

О планах вызвать на допрос Тулеева стало известно на заседании суда, где рассматривался вопрос об очередном продлении срока ареста Калинкина. Последний был задержан в середине ноября 2016 года по обвинению в вымогательстве 51% акций угольного разреза "Инской" стоимостью около 1 миллиарда рублей и помещен в СИЗО. Остальные семеро обвиняемых, среди которых бывшие кузбасские вице-губернаторы Александр Данильченко и Алексей Иванов, а также угольный магнат Александр Щукин, находятся под домашним арестом. Дело расследуется пятым управлением СКР с дислокацией в Новосибирске.

По каким обстоятельствам дела будет допрошен глава Кемеровской области, следователь в суде не уточнил. Но, как сообщает издание, правоохранители располагают списком с указанием имен и размером денежных сумм, переданных гражданской жене генерала в первые дни после его ареста. Среди них упоминается и губернатор Тулеев. Защита заявляет, что деньги предназначались на поддержку семьи Калинкина.

Когда может состояться допрос главы Кузбасса, неясно. В начале июля, когда подошел к концу максимально возможный 45-дневный отпуск, Аман Тулеев так и не вышел на работу, пишет bfm.ru.

Главу Кузбасса Амана Тулеева после операции перевезли в Москву в ЦКБ Управления делами президента, там он проходит курс реабилитации. Тулеев общается по телефону с сослуживцами. Как сообщила ранее пресс-служба обладминистрации, по личной инициативе министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой Тулеев продолжит курс реабилитации в Москве.