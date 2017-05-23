Американец признался в попытке передать России секретные спутниковые снимки

49-летний Грегори Джастис, который работал инженером и по контракту с Минобороны США занимался программами военных и коммерческих спутников, был задержан в июле прошлого года.

Он украл у своего работодателя информацию, представляющую коммерческую тайну, а после за деньги передал ее "российскому агенту", который на самом деле являлся агентом Федерального бюро расследований (ФБР) под прикрытием. Согласно его показаниям, ему нужны были деньги на лечение жены.

Мужчине грозит до 35 лет лишения свободы. Оглашение приговора намечено на 18 сентября, пишет polit.ru.