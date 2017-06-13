Американская разведка узнала о планах ИГ взрывать самолеты с помощью ноутбуков

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на представителей американской разведки.

По данным издания, израильские специалисты в области кибербезопасности "несколько месяцев назад внедрились в небольшую группу по подготовке взрывных устройств в Сирии".

Таким образом США узнали, что террористы разрабатывают взрывные устройства, которые выглядят, как батареи к ноутбукам "и могут одурачить системы проверки в аэропортах".

Отмечается, что именно эта информация привела к появлению в марте запрета на провоз ноутбуков в салонах самолетов в США и Великобританию из десяти аэропортов в восьми странах с преимущественно мусульманским населением, пишут "Известия".