Американская разведка узнала о планах ИГ взрывать самолеты с помощью ноутбуков

Американские разведчики с помощью израильских коллег узнали о планах группировки ИГ (запрещена в РФ) взрывать самолеты с помощью ноутбуков.
Об этом сообщает New York Times со ссылкой на представителей американской разведки.
По данным издания, израильские специалисты в области кибербезопасности "несколько месяцев назад внедрились в небольшую группу по подготовке взрывных устройств в Сирии".
Таким образом США узнали, что террористы разрабатывают взрывные устройства, которые выглядят, как батареи к ноутбукам "и могут одурачить системы проверки в аэропортах".
Отмечается, что именно эта информация привела к появлению в марте запрета на провоз ноутбуков в салонах самолетов в США и Великобританию из десяти аэропортов в восьми странах с преимущественно мусульманским населением, пишут "Известия".
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