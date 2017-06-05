Американская телеведущая рассказала, что увидела в Путине двух разных людей

Как рассказала Келли, во время диалога с главой России она заметила, что Путин по-разному ведет себя перед камерой и без нее. "Я будто наблюдала двух разных людей — перед включенной камерой и без", — пояснила журналистка. По ее словам, когда президента не снимали, разговор с ним был очень "теплым", а сам Путин вел себя "крайне вежливо" и рассказал ей "детали о своей семье".



"Перед камерой же он становился президентом России, каким мы его все знаем", — добавила Келли, отметив, что в эти периоды Путин "был по-боевому настроен, не уступал" и вел себя "напористо".

"Он был тем Владимиром Путиным, которого россияне хотели бы видеть", — уточнила журналистка.

Президент России, по ее мнению, "по-настоящему любит, когда ему бросают вызовы". "И я делала это, и это привело к очень динамичному и почти взрывному обмену мнениями", — заключила Келли, пишет РБК.



В США интервью с Владимиром Путиным вышло в эфире телеканала NBC вечером 4 июня.