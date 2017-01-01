Американские геологи предсказали катастрофическое землетрясение

Геологический разлом под Санта-Барбарой в южной (штат Калифорния) может стать причиной землетрясения.
К такому выводу пришли американские ученые, которые опубликовали статью в журнале Geophysical Research Letters. Кратко об исследовании рассказывает издание Gizmodo.
Разлом Вентура протянулся на 100 километров к западу от одноименного города, проходит под Санта-Барбарой и Голетой, а часть его находится под Тихим океаном. Вплоть до 80-х годов геологи считали, что он не является активным, однако новые данные показали, что он может спровоцировать разрушительное землетрясение. Главным фактором является его структура, которая может быть как ступенчатой, так и гладкой.
Чтобы определить точную форму разлома, ученые провели компьютерное моделирование, учитывая тектонику плит, а также данные о местной сейсмической активности. Оказалось, что Вентура имеет структуру, напоминающую лестницу, и находится ближе к поверхности, чем предполагалось ранее.
Это означает, что разлом является возможным источником землетрясений силой до восьми баллов по шкале Рихтера, а так как его часть располагается под океаном, то может вызвать и цунами, пишет bfm.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.