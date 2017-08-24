Американские полицейские застрелили россиянина

В полицию поступило сообщение о стрельбе. Прибывший на место патруль обнаружил убитую женщину. Убийцей оказался ее муж, скрывшийся с места преступления вместе с 9-летнем сыном Данилом.

Вскоре полицейские обнаружили Морозова в одном из округов города на пороге дома его друга. Почему полицейские открыли огонь до сих пор неизвестно, но по одной из версий, россиянин попытался воспользоваться огнестрельным оружием в момент задержания.

Ребенок в результате инцидента не пострадал. Местная службы защиты детей в данный момент ищет ближайших родственников Данила, пишет ura.ru.

Генконсульство РФ подтвердило, что погибшие и ребенок являются гражданами России. Других подробностей пока нет.