Американские социологи выяснили отношение россиян к Путину

Выяснилось, что россияне наиболее довольны внешнеполитическим курсом страны с 2002 года (когда Pew Research Center впервые проводила исследование). Большинство — 58% — довольны тем, как в стране идут дела, 37% выражают недовольство.

Большинство россиян (59%) считают, что глобальное влияние России стало выше, 17% с этим не согласны и полагают, что страна стала менее влиятельной. По мнению остальных, уровень влияния остался прежним. Однако в целом россияне считают, что Россия играет более важную роль на мировой арене, чем 10 лет назад.

Владимир Путин получил более низкие оценки по части отношений с Украиной, чем в 2014 году, в разгар конфликта. Тогда его действия одобряли 83% респондентов, сейчас таких осталось 63%. При этом 87% россиян в той или иной мере уверены в правильности действий российского президента на мировой арене и думают, что он проявил себя относительно стабильно.

Отношения Путина с США позитивно оценили 85% респондентов в 2015 году (при президентстве Барака Обамы), но при правлении Дональда Трампа их число снизилось до 73%.

Вмешательство Путина в конфликт в Сирии в 2015 году сильно изменило российскую внешнюю политику. Почти половина россиян сегодня считают, что стране стоит придерживаться в Сирии выбранного курса (46%). Среди тех, кто считает, что России стоит изменить курс, 34% хотят, чтобы вмешательство России уменьшилось, в то время как 11% желают его усиления.

Говоря о целях России в сирийском конфликте, большинство (72%) называет уменьшение числа жертв, а также победу над экстремистскими группировками (64%). Примерно четверть говорит о цели Кремля оставить у власти сирийского президента Башара Асада.

Наибольшей внутренней проблемой россиянам видится рост цен (71%) и коррупция политических лидеров (58%). В числе главных проблем опрошенные назвали недостаток возможностей для трудоустройства (54%), терроризм (54%), разрыв между бедными и богатыми (53%), преступность (52%), и коррумпированность бизнес-элит (50%).

Мнение россиян относительно экономической ситуации в стране и их собственной жизни в целом все же изменилось в лучшую сторону: если в 2015 году 73% считали, что в экономике все плохо, то сегодня таких только 49%, а 46% считают, что экономическая ситуация стала хорошей.

Личная экономическая ситуация россиян, по их мнению, тоже выровнялась. Довольных ею стал 51% против 44% в 2015 году. Молодые при этом даже более оптимистичны, чем люди постарше: так, 59% тех, кому от 18 до 29 лет, описывают собственную экономическую ситуацию как хорошую, в то же время лишь 46% тех, кто от 50-ти и старше, считают так же.

Правда, по поводу будущего россияне не особенно уверены: 53% считают, что национальная экономика останется прежней или даже ухудшится в следующем году.

Тем не менее россияне по-прежнему одобряют действия Путина относительно экономики (55%). Единственная включенная в исследование проблема, с которой, по мнению россиян, он не справляется - это коррупция, сообщает русская служба Би-Би-Си.

Организация опросила 1002 человека с 18 февраля по 3 апреля 2017 года.

Справка

The Pew Research Center — американская негосударственная компания, занимающаяся исследованиями социальных вопросов, общественного мнения, демографических тенденций в США и мире.