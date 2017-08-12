Американские специалисты заявили об опасности спиннеров

Комиссия по безопасности продукции потребителей США (CPSC) заявила об опасности популярных игрушек — спиннеров. Особенно это актуально при "неаккуратном обращении" с устройствами, говорят специалисты.
Как пластиковые, так и металлические спиннеры могут ломаться и крошиться на мелкие части. Поэтому их не стоит близко подносить к лицу, и тем более засовывать их в рот, как это делают маленькие дети, говорят в CPSC.
Работающие на батарейках спиннеры могут загореться. Подобные случаи зафиксированы неоднократно, поэтому рекомендуется использовать оригинальное зарядное устройство, которое идет в комплекте с игрушкой.
По одной из версий, спиннеры появились в США для реабилитации детей, страдающих серьезными неврологическими расстройствами. Их позиционировали как безобидное средство, помогающее сконцентрировать внимание и успокоить нервы. Когда круг увлеченных спиннерами расширился, педагоги школ и вузов забили тревогу, заявив, что увлечение новомодной игрушкой отрицательно сказывается на успеваемости детей, пишет "Российская газета".
В Россию мода на эти игрушки пришла в апреле 2017 года. Популярность спиннеров за пару месяцев переросла в настоящую эпидемию.
Роспотребнадзор уже заказал исследование, чтобы выяснить, как влияют крутящихся игрушки на поведение и здоровье людей. Пока же российские специалисты предупреждают, что нужно обращать внимание на качество изделия — стоит отказаться от покупки игрушки с резким химическим запахом и повышенным шумом.
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