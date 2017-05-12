Американские спецслужбы считают, что "Лаборатория Касперского" занимается шпионажем

114
Сегодня, 12:54.
Политика

Высокопоставленные представители служб безопасности и разведки США публично выразили сомнение в надежности гиганта кибербезопасности Kaspersky Lab, сообщает Le Figaro.

Шпион. Военная техника.
Шпион. Военная техника. Фото: Открытые источники в интернете (СС0).

Частная компания, имеющая штаб-квартиру в Москве, предлагает антивирусы и другие программы для защиты компьютеров от пиратов.

Однако имеются и те, кто опасаются, что эта продукция служит для шпионажа. Компания, созданная в 1997 году Евгением Касперским, имеет 3 600 сотрудников и около 400 млн клиентов.

"Мы очень обеспокоены и плотно занимаемся этим вопросом", — заверил исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб, отвечая на вопросы парламентской комиссии.

Компания опровергла всякую связь с российским правительством. Сам Касперский заверил, что "компания никогда не помогала, и никогда не будет помогать никакому правительству в шпионской деятельности", пишет bfm.ru.

В январе этого года сообщалось, что арестован глава отдела по расследованию киберпреступлений "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов. Отдел расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" с 2013 года сотрудничал с ФСБ и МВД в рамках анализа киберпреступлений. Сотрудники отдела — выходцы из управления специальных технических мероприятий ГУВД Москвы (управление "К") и Следственного комитета РФ. Руслан Стоянов работал в управлении "К" до 2006 года.

В 2016 году разведуправление министерства обороны США сообщило о возможности взлома российскими хакерами компьютерных сетей, которые используют программное обеспечение "Лаборатории Касперского".

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров