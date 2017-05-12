Американские спецслужбы считают, что "Лаборатория Касперского" занимается шпионажем

Высокопоставленные представители служб безопасности и разведки США публично выразили сомнение в надежности гиганта кибербезопасности Kaspersky Lab, сообщает Le Figaro.
Частная компания, имеющая штаб-квартиру в Москве, предлагает антивирусы и другие программы для защиты компьютеров от пиратов.
Однако имеются и те, кто опасаются, что эта продукция служит для шпионажа. Компания, созданная в 1997 году Евгением Касперским, имеет 3 600 сотрудников и около 400 млн клиентов.
"Мы очень обеспокоены и плотно занимаемся этим вопросом", — заверил исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб, отвечая на вопросы парламентской комиссии.
Компания опровергла всякую связь с российским правительством. Сам Касперский заверил, что "компания никогда не помогала, и никогда не будет помогать никакому правительству в шпионской деятельности", пишет bfm.ru.
В январе этого года сообщалось, что арестован глава отдела по расследованию киберпреступлений "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов. Отдел расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" с 2013 года сотрудничал с ФСБ и МВД в рамках анализа киберпреступлений. Сотрудники отдела — выходцы из управления специальных технических мероприятий ГУВД Москвы (управление "К") и Следственного комитета РФ. Руслан Стоянов работал в управлении "К" до 2006 года.
В 2016 году разведуправление министерства обороны США сообщило о возможности взлома российскими хакерами компьютерных сетей, которые используют программное обеспечение "Лаборатории Касперского".
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