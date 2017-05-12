Американские спецслужбы считают, что "Лаборатория Касперского" занимается шпионажем

Частная компания, имеющая штаб-квартиру в Москве, предлагает антивирусы и другие программы для защиты компьютеров от пиратов.

Однако имеются и те, кто опасаются, что эта продукция служит для шпионажа. Компания, созданная в 1997 году Евгением Касперским, имеет 3 600 сотрудников и около 400 млн клиентов.

"Мы очень обеспокоены и плотно занимаемся этим вопросом", — заверил исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб, отвечая на вопросы парламентской комиссии.

Компания опровергла всякую связь с российским правительством. Сам Касперский заверил, что "компания никогда не помогала, и никогда не будет помогать никакому правительству в шпионской деятельности", пишет bfm.ru.

В январе этого года сообщалось, что арестован глава отдела по расследованию киберпреступлений "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов. Отдел расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" с 2013 года сотрудничал с ФСБ и МВД в рамках анализа киберпреступлений. Сотрудники отдела — выходцы из управления специальных технических мероприятий ГУВД Москвы (управление "К") и Следственного комитета РФ. Руслан Стоянов работал в управлении "К" до 2006 года.

В 2016 году разведуправление министерства обороны США сообщило о возможности взлома российскими хакерами компьютерных сетей, которые используют программное обеспечение "Лаборатории Касперского".