Американские ученые рассказали, когда произойдет конец света

Американские астрофизики пришли к выводу, что все живое на Земле будет уничтожено через 30 лет — человечество погибнет в 2047 году из-за активности Солнца.
В последнее время активность светила неуклонно снижается. Когда она дойдет до критического минимума, гелиосфера, или пространство, заполненное солнечным ветром, начнет сокращаться, что и приведет к апокалипсису.
Ранее ученые заявляли, что Солнце уничтожит Землю через 200 лет. Дело в том, что в солнечном ядре накапливается водород. Со временем светило начнет сжиматься, нагревая нашу планету до сверхвысоких температур. В результате, океаны на Земле просто закипят, и атмосфера наполнится паром, а все живое погибнет.
Кроме того, геофизики полагают, что в 2050 году на Земле может случится коллапс электрических систем. И причиной тоже станут процессы, происходящие на Солнце.
Глобальный Апокалипсис, согласно расчетам ученых, для всей Вселенной наступит через 100 триллионов лет. Между тем, человечество может погибнуть и от пандемии, и от изменений климата, которые люди же и вызвали, и от ядерной войны.
Среди других сценариев конца света исследователи называют восстание роботов — примерно 2075 год, а также падение астероида или извержение мощного вулкана, пишет "Росбалт".
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