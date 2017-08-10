Американские журналисты приняли землетрясение за ядерные испытания в КНДР

Науэрт заявила, что некоторые журналисты атаковали Госдеп вопросами на тему китайского землетрясения — им показалось, что это может быть связано с ядерными испытаниями в Северной Корее.

По словам представителя Госдепартамента, такая встревоженность показывает, насколько сильно все обеспокоены ракетной и ядерной программами КНДР, пишет rueconomics.ru.

Землетрясение произошло 8 августа в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Его магнитуда равнялась 6,3. 9 августа утром был новый мощный подземный толчок. Сейсмособытие ощутили жители Сибири, Казахстана. Почти 1,7 тыс. повторных подземных толчков магнитудой до 4,8 зарегистрировано в китайской провинции Сычуань на юго-западе страны после сильного землетрясения 8 августа.

13 человек погибли, более 200 ранены. Из зоны бедствия эвакуировали более 20 тысяч человек.