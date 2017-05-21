Американский генерал обозвал Трампа "полезным дураком"

Майкл Хэйден,

генерал:

За несколько дней до выборов я пытался понять странную привязанность Дональда Трампа к Владимиру Путину. Он был тем, кого Путин и русские называют "полезным дураком", "полезным идиотом". Этот термин времен "холодной войны" относится к наивному человеку, которого контролирует и может использовать на пользу России Кремль. Сейчас, шесть месяцев спустя, с большим разочарованием можно констатировать, что термин "полезный идиот" остается довольно точным описанием.

По мнению Хейгена, "американские спецслужбы с большой вероятностью исходят из того, что Россия оказала влияние на предвыборную кампанию в США", в частности, не на подсчет голосов, а именно на ход кампании. Это заявление генерал сделал в интервью Bild am Sonntag, поэтому он также сказал, что что Германия тоже "должна опасаться" вмешательства в выборы в бундестаг, которые состоятся 24 сентября, и немецким спецслужбам необходимо "предпринимать шаги для… идентификации нападающих".

По мнению Хэйдена, увольнение Трампом генпрокурора и директора ФБР, которые "открыто выступали с другой политической позиции, чем администрация", делает положение в США "немного похожим на Никарагуа".

Справка

Авторство термина "полезные идиоты" приписывается Ленину. Однако словосочетание отсутствует в опубликованных ленинских трудах; источники указывают на следующие ленинские слова в изложении Юрия Анненкова: "Культурные слои Западной Европы и Америки не способны разбираться в современном положении вещей … эти слои следует считать за глухонемых и действовать по отношению к ним, исходя из этого положения". Другие источники приписывают авторство Карлу Радеку.

Ранее в политическом жаргоне стран капиталистического лагеря термин Useful idiot применялся для определения симпатизирующих Советскому Союзу граждан западных стран и отношения советского правительства к ним. В настоящее время термин применяется в более широком значении, для описания человека, который является марионеткой.