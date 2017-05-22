Американский наблюдатель за один месяц видел 100 НЛО

Американский уфолог заявил о том, что в течение месяца на побережье штата Нью-Джерси ему удалось сделать записать более 100 роликов, на которых запечатлен полет НЛО.
Уфолог рассказал, что видео с НЛО были записаны цифровыми камерами. Почти каждый день камеры фиксировали полеты неизвестных объектов — неких шаров, которые резко меняли траекторию движения во время полета, совершая крутые виражи и повороты. Чаще всего неопознанные объекты появлялись на рассвете и с наступлением сумерек.
Американский наблюдатель обнаружил неопознанный сферический объект, который в течение нескольких дней появляется в определенном месте рядом с визуальной границей Солнца. Уфолог отмечает, что видел, как вокруг сферы на большой скорости кружили еще несколько ярких объектов.
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