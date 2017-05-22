Американский наблюдатель за один месяц видел 100 НЛО

71
Сегодня, 21:45.
Популярная наука

Американский уфолог заявил о том, что в течение месяца на побережье штата Нью-Джерси ему удалось сделать записать более 100 роликов, на которых запечатлен полет НЛО.

Космос. Звезды.
Космос. Звезды. Фото: СС0.

Уфолог рассказал, что видео с НЛО были записаны цифровыми камерами. Почти каждый день камеры фиксировали полеты неизвестных объектов — неких шаров, которые резко меняли траекторию движения во время полета, совершая крутые виражи и повороты. Чаще всего неопознанные объекты появлялись на рассвете и с наступлением сумерек.

Американский наблюдатель обнаружил неопознанный сферический объект, который в течение нескольких дней появляется в определенном месте рядом с визуальной границей Солнца. Уфолог отмечает, что видел, как вокруг сферы  на большой скорости кружили еще несколько ярких объектов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров