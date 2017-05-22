Американский наблюдатель за один месяц видел 100 НЛО

Уфолог рассказал, что видео с НЛО были записаны цифровыми камерами. Почти каждый день камеры фиксировали полеты неизвестных объектов — неких шаров, которые резко меняли траекторию движения во время полета, совершая крутые виражи и повороты. Чаще всего неопознанные объекты появлялись на рассвете и с наступлением сумерек.

Американский наблюдатель обнаружил неопознанный сферический объект, который в течение нескольких дней появляется в определенном месте рядом с визуальной границей Солнца. Уфолог отмечает, что видел, как вокруг сферы на большой скорости кружили еще несколько ярких объектов.