Американский порномагнат предложил $10 млн за информацию для импичмента Трампа

Основатель журнала Hustler Ларри Флинт предложил 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к импичменту президента США Дональда Трампа. Объявление об этом Флинт разместил в воскресном номере газеты The Washington Post.
Флинт просит за вознаграждение присылать информацию о возможных манипуляциях с возвратом налогов, инвестициях компаний Трампа, а также "любых тайных сделках с русскими", пишет "Медуза".
Основатель Hustler, объясняя намерение добиться импичмента Трампа, упоминает марш ультраправых в Шарлотсвилле, увольнение главы ФБР Джеймса Коми, назначение недостаточно квалифицированных сотрудников на высокие посты, а также "полное незнание" президентом мировой повестки.
По словам Флинта, три года дестаблизирующей неспособности будут еще хуже, чем процесс импичмента.
В интервью The Washington Post Флинт заявил, что рассчитывает получить первую информацию "в течение нескольких дней" после публикации объявления и сразу же предать ее огласке.
Ранее Ларри Флинт объявлял награду в один миллион долларов за компромат на других политиков. Полученная им таким образом информация стала причиной отставки конгрессмена от Луизианы Боба Ливингстона и сенатора от этого штата Дэвида Виттера.
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