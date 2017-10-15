Американский порномагнат предложил $10 млн за информацию для импичмента Трампа

Флинт просит за вознаграждение присылать информацию о возможных манипуляциях с возвратом налогов, инвестициях компаний Трампа, а также "любых тайных сделках с русскими", пишет "Медуза".

Основатель Hustler, объясняя намерение добиться импичмента Трампа, упоминает марш ультраправых в Шарлотсвилле, увольнение главы ФБР Джеймса Коми, назначение недостаточно квалифицированных сотрудников на высокие посты, а также "полное незнание" президентом мировой повестки.

По словам Флинта, три года дестаблизирующей неспособности будут еще хуже, чем процесс импичмента.

В интервью The Washington Post Флинт заявил, что рассчитывает получить первую информацию "в течение нескольких дней" после публикации объявления и сразу же предать ее огласке.

Ранее Ларри Флинт объявлял награду в один миллион долларов за компромат на других политиков. Полученная им таким образом информация стала причиной отставки конгрессмена от Луизианы Боба Ливингстона и сенатора от этого штата Дэвида Виттера.