Американский президент рассказал, что на ужине G20 Путин сидел рядом с Меланией

Ранее информация об этом разговоре просочилась в СМИ, причем беседу назвали тайной. Однако в Белом доме заявили: "Заключение о том, что Белый дом пытался "скрыть" вторую встречу, — ложное, злонамеренное и абсурдное".

Трамп уточнил, что беседа длилась около 15 минут. По словам американского президента, его жена Мелания сидела во время ужина рядом с Владимиром Путиным на другом конце стола: "Время шло к десерту. Я пошел просто поздороваться с Меланией и заодно поздоровался с Путиным".

Дональд Трамп также рассказал: "На самом деле, большую часть времени мы шутили. Это был недолгий разговор, может, минут 15. Просто говорили о разных вещах. На самом деле, было очень интересно, мы поговорили об усыновлении", пишет polit.ru.