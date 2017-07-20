Американский президент рассказал, что на ужине G20 Путин сидел рядом с Меланией

Президент США Дональд Трамп рассказал в интервью The New York Times некоторые подробности неформальной беседы с российским лидером Владимиром Путиным во время ужина на саммите "большой двадцатки" в Гамбурге.
Ранее информация об этом разговоре просочилась в СМИ, причем беседу назвали тайной. Однако в Белом доме заявили: "Заключение о том, что Белый дом пытался "скрыть" вторую встречу, — ложное, злонамеренное и абсурдное".
Трамп уточнил, что беседа длилась около 15 минут. По словам американского президента, его жена Мелания сидела во время ужина рядом с Владимиром Путиным на другом конце стола: "Время шло к десерту. Я пошел просто поздороваться с Меланией и заодно поздоровался с Путиным".
Дональд Трамп также рассказал: "На самом деле, большую часть времени мы шутили. Это был недолгий разговор, может, минут 15. Просто говорили о разных вещах. На самом деле, было очень интересно, мы поговорили об усыновлении", пишет polit.ru.
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