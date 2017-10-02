Американский президент заявил, что не потерпит провала на переговорах с Человеком-Ракетой

"Хорошее отношение к Человеку-Ракете не работало в течение 25 лет. Почему бы ему сработать сейчас? Потерпели провал Клинтон, Буш и Обама. Я не потерплю провала", — написал американский лидер. Также он считает, что намерение госсекретаря Рекса Тиллерсона вступить в переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном обречено на неудачу.



"Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему чудесному государственному секретарю, что он зря тратит время в попытках вступить в переговоры с маленьким Человеком-Ракетой. Береги силы, Рекс, мы сделаем то, что необходимо сделать!" — написал Трамп.

Президент США уже неоднократно называл Ким Чен Ына Человеком-Ракетой. Накануне южнокорейское агентство "Рёнхап" сообщало, что Тиллерсон заявлял о поддержке США контактов с Северной Кореей и об изучении готовности КНДР к диалогу по вопросу ядерного вооружения. По информации агентства, госсекретарь по итогам переговоров в Пекине, отвечая на вопрос журналистов о КНДР, заявил, что у Вашингтона есть линия коммуникации с Пхеньяном — "пара каналов, три канала", пишет bfm.ru.

Тем временем южнокорейский телеканал KBS сообщает, что несколько северокорейских баллистических ракет вывезено с расположенного в Пхеньяне военного предприятия на стартовые позиции, что может свидетельствовать о подготовке к новым пускам.

Ранее Северная Корея в ответ на новые санкции призвала США прекратить враждебную политику в отношении КНДР и напомнила американскому президенту, что его действия могут привести "к концу света".