Американский таблоид назвал молодого Путина жизнерадостным хипстером

Галерею с фотографиями президента России Владимира Путина в молодости опубликовало на своих страницах американское издание The New York Post. Журналисты издания уверены, что в молодости президент России был "своего рода хипстером".
Таблоид указывает, что прежде чем стать одним из "самых печально известных мировых лидеров", Владимир Путин раньше был очень жизнерадостным, влюбленным и одевался как хипстер, пишет радиостанция "Эхо Москвы".
Ранее немецкое издание The Huffington Post составило подборку из 15 фактов, которые повлияли на личность российского лидера и на его решения, пишет RT. В частности, немецкий журналист Себастьян Крист рассказал своим читателям, что Владимира Путина воспитывали в среде, лишённой сильных эмоций. Владимир Путин-старший любил сына, но всегда имел к нему претензии, поскольку боялся выглядеть слишком добродушным.
Кроме того Крист напоминает, что довольно щуплый в молодости, Владимир Путин заметил, что другие ребята обгоняют его по физическому развитию. Поэтому он и пошёл на дзюдо — чтобы укрепить свои позиции. Также он приводит тот факт, что своей бывшей супруге Людмиле Путин рассказал о работе в спецслужбе лишь незадолго до свадьбы, пишет ura.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.