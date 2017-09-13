Американское издание рассказало о плане Кремля по полному примирению с США

В статье говорится, что редакция ознакомилась с документом, в котором были перечислены российские предложения, направленные в Вашингтон.

По информации издания, план урегулирования поступил из Москвы на третьем месяце пребывания Трампа у власти.

Вице-президент по исследованиям Фонда Карнеги за международный мир Эндрю Вайс охарактеризовал документ, который ему передали для ознакомления, как "дорожную карту" для полномасштабной нормализации российско-американских отношений.

Проект предусматривал полное восстановление дипломатических и военных каналов связи, а также контактов между разведслужбами. Эти области сотрудничества оказались наиболее пострадавшими в результате событий на Украине и в Сирии, отмечают авторы.

По плану предполагалось в ближайшие недели после его одобрения организовать ?встречу спецпредставителя президента РФ по кибербезопасности Андрея Крутских с американскими коллегами для обсуждения вопросов "информационной безопасности". Кроме того, в нем были пункты о переговорах по Афганистану, иранской ядерной проблеме, конфликту на Украине, ситуации на Корейском полуострове.

Москва предложила также организовать личные встречи ?руководителей ЦРУ, ФБР, Совета национальной безопасности США и главы Пентагона с их российскими коллегами и возобновление ряда каналов связи между США и Россией, которые были закрыты при Бараке Обаме.

Российское посольство в Вашингтоне отказалось обсуждать документ, отмечает издание. "Мы не комментируем закрытые двусторонние переговоры, это нормальная дипломатическая практика", — цитируют авторы материала ответ посольства, пишет polit.ru.

Ранее сообщалось, что Госдеп не желает вести с Россией политику "око за око" и предлагает мириться.