Американское издание рассказало о плане Кремля по полному примирению с США

Москва разработала и передала администрации Дональда Трампа план быстрой и полномасштабной нормализации отношений между Россией и США, однако лишь немногие из его положений получили шанс быть воплощенными в жизнь, сообщает РБК со ссылкой на издание Buzzfeed.
В статье говорится, что редакция ознакомилась с документом, в котором были перечислены российские предложения, направленные в Вашингтон.
По информации издания, план урегулирования поступил из Москвы на третьем месяце пребывания Трампа у власти.
Вице-президент по исследованиям Фонда Карнеги за международный мир Эндрю Вайс охарактеризовал документ, который ему передали для ознакомления, как "дорожную карту" для полномасштабной нормализации российско-американских отношений.
Проект предусматривал полное восстановление дипломатических и военных каналов связи, а также контактов между разведслужбами. Эти области сотрудничества оказались наиболее пострадавшими в результате событий на Украине и в Сирии, отмечают авторы.
По плану предполагалось в ближайшие недели после его одобрения организовать ?встречу спецпредставителя президента РФ по кибербезопасности Андрея Крутских с американскими коллегами для обсуждения вопросов "информационной безопасности". Кроме того, в нем были пункты о переговорах по Афганистану, иранской ядерной проблеме, конфликту на Украине, ситуации на Корейском полуострове.
Москва предложила также организовать личные встречи ?руководителей ЦРУ, ФБР, Совета национальной безопасности США и главы Пентагона с их российскими коллегами и возобновление ряда каналов связи между США и Россией, которые были закрыты при Бараке Обаме.
Российское посольство в Вашингтоне отказалось обсуждать документ, отмечает издание. "Мы не комментируем закрытые двусторонние переговоры, это нормальная дипломатическая практика", — цитируют авторы материала ответ посольства, пишет polit.ru.
Ранее сообщалось, что Госдеп не желает вести с Россией политику "око за око" и предлагает мириться.
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