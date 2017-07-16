Американца посадили в тюрьму на 16 лет за убийство 21 кошки

По данным издания, кошки начали пропадать в 2015 году в одном из районов Калифорнии. Позднее животных находили мертвыми.

Преступника нашли спустя месяц после исчезновения первой кошки. Тогда полиция обнаружила на одной из парковок автомобиль, на приборной панели которого находилась мертвая кошка. Хозяином машины оказался Рой, который в этот момент спал в автомобиле. Кроме того, в там нашли нож и перчатки в крови и шерсти.

Всего преступник убил 21 кошку.