Американцы проведут похороны в открытом космосе

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Сегодня, 20:48.
Жизнь

Американская компания SpaceX отправит в космос корабль Elysium Star II с прахом людей на борту.

Земля из космоса. МКС.
Земля из космоса. МКС. Фото: СС0.

Родственники умерших смогут наблюдать за путешествием останков с помощью специального приложения.

Космический корабль с экзотическим грузом на борту будет запущен с авиабазы в Калифорнии и доставлен на орбиту ракетой-носителем Falcon 9. В космосе похоронное судно будет путешествовать в течение двух лет, после чего сгорит в плотных слоях атмосферы, — сообщает телеканал 360.

Известно, что стоимость подобной услуги составляет около трех тысяч долларов. При этом более 100 "мест" на Elysium Star II уже забронированы, пишет ura.ru.

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