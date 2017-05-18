Американцы проведут похороны в открытом космосе

Американская компания SpaceX отправит в космос корабль Elysium Star II с прахом людей на борту.
Родственники умерших смогут наблюдать за путешествием останков с помощью специального приложения.
Космический корабль с экзотическим грузом на борту будет запущен с авиабазы в Калифорнии и доставлен на орбиту ракетой-носителем Falcon 9. В космосе похоронное судно будет путешествовать в течение двух лет, после чего сгорит в плотных слоях атмосферы, — сообщает телеканал 360.
Известно, что стоимость подобной услуги составляет около трех тысяч долларов. При этом более 100 "мест" на Elysium Star II уже забронированы, пишет ura.ru.
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