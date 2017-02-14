Анастасия Заворотнюк предстанет перед судом в конце марта

Известная актриса Анастасия Заворотнюк предстанет перед судом по делу о банкротстве. Актриса взяла кредит в Русском ипотечном банке на крупную сумму и не вернула долг. Об этом сообщает РИА Новости.
14 февраля Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство Анастасии Заворотнюк, просившей рассмотреть дело о ее банкротстве в закрытом режиме, поскольку в ходе процесса будет оглашена личная информация, которая не имеет отношения к публичной деятельности актрисы.
"Моя клиентка, хотя и является публичной фигурой, но вопросы, которые будут обсуждаться, касаются членов ее семьи и частной жизни и к публичной деятельности не имеют отношения, это неэтично", — сказал представитель должника.
Представитель Заворотнюк также заявил ходатайство об истребовании доказательств — кредитного дела из банка и материалов исполнительного производства у службы судебных приставов. По словам представителя актрисы, она частично погасила долг в сумме 600 тысяч (валюта не уточняется), однако в заявлении банка это не отражено. Это ходатайство суд удовлетворил, отложив слушания на 30 марта.
Заявление о банкротстве актрисы банк подал в Арбитражный суд в ноябре 2016 года. Тогда банк указывал, что Заворотнюк не исполнила условия кредитного договора. Замоскворецкий суд Москвы в 2014 году частично удовлетворил иск банка и постановил взыскать с актрисы более 537 тысяч долларов.
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