Андрей Аршавин рассказал о "локомотивах" футбольной сборной, своей академии и детях

Алексей Смертин и Андрей Аршавин ответили на вопросы журналистов. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир . Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Приглашенный гость - экс-капитан сборной России Андрей Аршавин, ныне нападающий ФК "Кайрат", оказался не многословным. Но все же рассказал журналистам о завершении карьеры, своем отношении к "Зениту" и главной команде страны. А еще он жестко прошелся по женскому футболу.

"Зенит" нравится, Ерохин - не очень

- Андрей, поделитесь впечатлениями о том, что вы увидели в Барнауле.

- Я рад, что у Алексея Смертина есть такая школа и хочу поздравить его с этим. Я даже не думал, что такое возможно. Здесь отличный комплекс для занятия футболом. Очень хорошо, что на подобные турниры приглашаются не только российские детские команды, но и коллективы из ближнего и дальнего зарубежья. Я со своей стороны могут пожелать им только удачи.

- Что такое барнаульский футбол Алексей Смертин точно знает не по наслышке. А вы что о нем слышали?

- Я думал, что барнаульский футбол - это только два брата Смертиных. Сегодня к моему большому удивлению узнал, что отсюда родом еще и Александр Ерохин. Интересно, что все они играют в центре поля, значит, люди с головой, с мозгами.

- А что вы думаете о выступлении Александра Ерохина в "Зените"?

- Если честно, он пока самое слабое звено питерского клуба. Но это только в данный момент, а вообще это талантливый и перспективный футболист, который играет во всех матчах.

- Продолжим разговор о вашем бывшем клубе. Как вам обновленный "Зенит" с приглашенным итальянским тренером Роберто Манчинни и аргентинцами, которые вместе с ним пришли?

- Так получилось, что почти все игры "Зенита" с начала сезона я смотрел. Команда Манчинни очень нравится, они играют в такой свежий футбол. Я бы охарактеризовал его так - быстрый и активный. Очень нравится, как играет Леандро Паредес. Пока такие впечатления.

- Почему в российском футболе так мало по настоящему талантливых ребят?

- Я думаю, этим вопросом задаются очень многие. Важный момент – переход из юношеского футбола во взрослый. Очень многие здесь ломаются, кто-то психологически, кто-то физически, кто-то вообще выбирает другую профессию. Но, на мой взгляд, главное мастерство. Если оно есть, ты так или иначе выплывешь. Но мастерство закладывается в детско-юношеском футболе. Пропустишь этот отрезок, то уже ничего не вернешь. Мне бы хотелось, чтобы как можно больше детей играли в футбол по всей стране.

- Вы сегодня посмотрели школу Алексея Смертина, не появилось желание создать нечто подобное для себя?

- Нет, и не планирую. Алексей не один делает все это. Он выступает паровозом, который идет вперед. Вокруг него есть еще единомышленники, которые ему во всем помогают. Вокруг себя я не вижу людей, которые бы загорелись подобного рода проектом.

- Не планируете ли завершать карьеру и чем после этого будете заниматься?

– Может быть, это и случится. У меня контракт действует до конца этого года. Чем заниматься дальше, еще не думал. Так или иначе это будет связано с футболом, но что конкретно – не могу сказать.

Не женское дело

- Как вы относитесь к не всегда корректному отношению болельщиков в вашу сторону и как к этому относится наша сборная в целом?

- Все мы люди одной страны. Да, иногда мы играем плохо, иногда хорошо. Но, на мой взгляд, если ты действительно болельщик, должен поддерживать свою сборную. Что касается различных негативных проявления, то каждый к ним относится по разному. Конечно, когда над тобой смеются, оскорбляют, это не приятно. А когда люди тебе улыбаются, поддерживают, это настраивает на позитив.

- Вопрос немного личного характера. Вы отец четверых детей. Хотите ли вы, чтобы кто-то из них стал футболистом или выступал на профессиональном уровне в других видах спорта?

- Старший сын уже прошел тот возраст, когда надо было начинать заниматься футболом. Про младшего не знаю, потому что с ним не общаюсь. Что касается моих дочерей, то они точно не пойдут в футбол. Почему? Я в своей жизни не видел ни одной девушку или женщины, которая действительно бы играла в футбол. То, что происходит сейчас в женском футболе, это такое подобие. Считаю, что девушки не достигли того уровня, когда это можно назвать футболом.

- О каком матче вы чаще вспоминаете: Россия-Голландия, когда сборная победила 3:1, или Арсенал-Ливерпуль и четыре года, которые вы тогда забили?

- Матч Россия–Голландия. Все-таки играть за страну – это одно, а за клуб – другое. Тем более иностранный. За страну приятнее выступать, радуешь больше людей.

- На ваш взгляд, кто может стать настоящим локомотивом национальной сборной по футболу, каким были вы на Евро-2008?

- На данный момент это Александр Кокорин, Федор Смолов. Но у них еще год впереди, всякое может случится, измениться. Но главное, чтоб такие люди были.

- Почему, на ваш взгляд, российские футболисты нехотя едут за рубеж выступать за другие клубы?

- Думаю, их особо не зовут, начнем с этого. А если кого-то и зовут, то здесь у них лучше условия, от них трудно отказаться. Спрос на наших футболистов не такой большой, потому что нет успехов ни на клубном уровне, ни на уровне сборной. На мой взгляд, чем раньше уезжаешь, тем лучше. Пока еще не успел почувствовать здесь вкус жизни и тебе нечего терять. А когда разница большая, то ты делаешь выбор в пользу семьи, детей и своего нынешнего и дальнейшего благополучия.

О чем спрашивали Алексея Смертина

О разнице между футбольными школами

- Если говорить про Сибирь, Урал, Дальний Восток, серьезного различия я не вижу. Есть большая разница по сравнению с футбольными академиями в европейской части страны.Они подпитывают свои резервы нашими детьми и выпускают их потом в большое футбольное плавание. Это доноры. Если посмотреть, в московских спортивных интернатах только 10-15% самих москвичей. Остальные - все приезжие. Они, возможно, технически менее обученные, но физически сильны.

О предстоящем Чемпионате мира 2018 года

- Если бы мне задали вопрос по этому поводу 10 лет назад, я бы сказал, что очень важен результат выступления нашей сборной. Прежде всего, выход из группы и выступление в четвертьфинале. Сейчас я на все это смотрю по-другому. Чемпионат мира по футболу - это сам по себе грандиозное событие. И не важно, как мы там выступим. Важно, что наша страна принимает этот праздник спорта, что задействовано сразу 11 городов. И жители Барнаула могут приехать в тот же Екатеринбург, поболеть за нашу сборную, посмотреть на другие топовые команды.

О не материальных ценностях

- После ЧМ-2018 в российских города останутся стадионы - это материальное наследие. Те дети, которые стоят у вас сейчас за спиной, они являются нематериальным наследием. Та память, которая у них останется после автографа, фотосессии с футбольной "звездой", обязательно сделает отпечаток. Потом они залезут в интернет, посмотрят голы Андрея Аршавина. И кто-то из них будет более мотивированным. Для меня всегда был кумиром Диего Марадона. Когда я увидел его впервые в Бахрейне на футбольном поле, где я вышел против него, у меня мандраж начался. Думал, катиться под него или нет.

О частных инвестициях в спорт

- Проект Сергея Галицкого (основатель торговой сети "Магнит", владелец ФК "Краснодар", - прим. ред.) для России уникален. Что касается нашей академии, то она является бюджетной организацией, которая только носит имя частного лица. Развитие школы происходит во многом благодаря руководству края.

Факт

Как встретились два капитана

В сборной России Андрей Аршавин дебютировал в 20-летнем возрасте 17 мая 2002 года в товарищеской встрече Россия — Белоруссия. В этом время Алексей Смертин уже во всю здесь играл. А в 2004 году стал ее капитаном. Он вспоминает, что молодой паренек Аршавин его очень удивил своей настойчивостью и нежеланием считаться с авторитетами. "Он меня уже тогда обыгрывал", - смеется Алексей Смертин. Капитаном национальной сборной по футболу сам Андрей Аршавин стал в 2005 году, когда ему было 24 года.