Андрей Малахов опубликовал открытое письмо Константину Эрнсту

Телеведущий Андрей Малахов опубликовал открытое письмо к генеральному директору "Первого канала" Константину Эрнсту на сайте журнала Starhit.
"В нашу digital-эпоху к эпистолярному жанру обращаются крайне редко, но я пришел на "Первый канал" в прошлом веке, когда люди еще писали друг другу письма, а не эсэмэс. Поэтому простите за столь длинное послание. Cмею надеяться, вы знаете истинные причины моего неожиданного трансфера на "Россию 1", где я буду вести новую программу "Андрей Малахов. Прямой эфир", заниматься субботним шоу и другими проектами", — написал телеведущий.
В своем письме Малахов поблагодарил каждого коллегу телеканала и Константина Эрнста. Он поблагодарил Эрнста за переданный опыт. "45 лет — важный рубеж в жизни мужчины, 25 из них я отдал вам (Константину Эрнсту) и "Первому каналу". Эти годы стали частью моего ДНК, и я помню каждую минуту, что вы мне посвятили. Огромное спасибо за все, что вы сделали, за опыт, который мне передали, за то удивительное путешествие по телевизионной дороге жизни, которое мы прошли вместе", — написал Малахов.
Ранее сообщалось, что телеведущий также собирается в декретный отпуск. Новая программа Андрея Малахова выйдет в конце августа. Ведущий займет место Бориса Корчевникова, который вел ток-шоу "Прямой эфир".
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