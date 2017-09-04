Андрей Малахов проведет отпуск с медсестрой из роддома

Жительница югорского Мегиона — медсестра детской реанимации городского роддома Елена Лыкосова — выиграла "Отпуск с Андреем Малаховым" совершенно неожиданно для себя.
Письмо на конкурс, который проводит журнал Андрея Малахова "СтарХит", отправила её дочь Екатерина. Она хотела сделать маме подарок к юбилею, сообщается в паблике "Официальный Мегион" "ВКонтакте". И на днях популярный телеведущий тайно приехал на работу к победительнице — в городской роддом.
"Чувствую себя сейчас Дедом Морозом", — поделился телеведущий. — "Конкурс проходит не первый год, мы получили десятки тысяч писем. Из них мы выбираем самые искренние, с добрым посылом".
"Не верю до сих пор во всё, что происходит! Всё это очень неожиданно для меня", — рассказала Елена. — "От поездки жду новых эмоций и впечатлений".
Увидев известного ведущего, коллеги Елены не упустили возможность пообщаться с ним и сделать селфи. Открытость и доброжелательность Андрея Малахова покорила всех, врачи и медсестры родильного отделения долго делились эмоциями от встречи с неожиданным гостем.
5 октября Елена Лыкосова улетит в Москву, чтобы оттуда отправиться в отпуск с Андреем Малаховым.
Справка
В этом году журнал Андрея Малахова "СтарХит" отмечает 10-летие. За эти годы победители конкурса побывали в Греции, Таиланде, ОАЭ, Кипре, Италии и других странах.
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