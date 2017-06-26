Аномальная жара в Алтайском крае продлится до конца июня

В Алтайском крае с 27 по 30 июня сохранится высокая пожароопасность. Синоптики прогнозируют, что в южных районах региона будет аномально жаркая погода: до +30…+34 градусов. В связи с этим объявили штормовое предупреждение.
27 июня в регионе будет без осадков, днем в западных районах кратковременный дождь, гроза и град. Температура ночью составит +13…+18 градусов, днем +28…+33. Ветер юго-восточный, ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с.
28 июня ночью в западных районах дождь, гроза, местами сильный дождь, град. Днем такой характер погоды будет на большей части территории Алтайского края. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Ночью +14…+19 градусов, днем от +23 до +28.
29 июня в отдельных районах Алтайского края дожди, грозы, при грозах по югу сильные дожди, град. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 18 м/с. Ночью температура воздуха составит +12…+17 градусов, днем от +27 до +32.
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