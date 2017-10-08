В России анонсирован запрет контактных зоопарков

Законопроект также предполагает запрет на содержание в квартирах диких животный, сообщает "Интерфакс".

"Этот закон почти на выходе, он в высокой степени принятия. Это вопрос, могу сказать, ближайших месяцев. Я честно не думала, что этот закон станет резонансным и может взбудоражить столько людей", — цитирует агентство главу комитета Госдумы по экологии Ольгу Тимофееву.

По ее словам, депутаты не станут торопиться принимать закон, потому что он должен быть "не быстрым, а именно рабочим".

При этом, отметила Тимофеева, в законе уже точно будут положения, которые запретят содержание в квартирах и частных домовладениях диких животных. Вне закона в России также окажутся передвижные дельфинарии, контактные зоопарки, притравочные станции.

Она выразила надежду, что доработанный законопроект запустит механизмы обязательной вакцинации домашних животных и их чипирования, пишет znak.com.

Законопроект "Об ответственном обращении с животными" был внесен в Госдуму еще осенью 2010 года группой депутатов пятого созыва, а в марте 2011 года его приняли в первом чтении. В сентябре 2017 года первый замруководителя фракции "Единая Россия" по законопроектной деятельности Андрей Исаев пообещал вернуться к принятию законопроекта "в течение осенней сессии". По его словам, в конечном варианте закон должен устроить "основную массу, большинство людей".