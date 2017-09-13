Антидопинговое агентство WADA закрыло дела против 95 российских спортсменов

Генеральный директор WADA Оливье Ниггли в докладе пишет, что в 95 случаях из 96 не было найдено достаточных доказательств применения россиянами запрещенных препаратов. Издание не приводит имен спортсменов. Газета напоминает слова Ниггли, который обвинил Россию в прекрасно организованной системе махинаций с допингом. "Спустя годы оставшиеся доказательства часто очень ограничены", — заявил он.

7 сентября Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отменил временное отстранение олимпийского чемпиона Сочи-2014 Александра Легкова и другого российского лыжника Евгения Белова. Судьи сочли россиян невиновными и постановили, что данные из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством канадского юриста Ричарда Макларена не могут быть достаточными основаниями для дисквалификации спортсменов, пишет Lenta.ru.

Проводившие расследование спортивные чиновники не запрашивали интервью у экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, после заявлений которого и была созвана комиссия Макларена. Это может поставить под сомнение квалификацию расследования и вызвать в спортивном мире сомнения и в том, не были ли российские схемы сокрытия допинга настолько успешными, чтобы ввести в заблуждение спортивных чиновников, пишут "Ведомости".

Макларен утверждал, что государство знало и поддерживало функционирование допинговой системы, скрывавшей от общественности допинг-пробы отечественных спортсменов. В марте 2017 года на симпозиуме WADA Макларен признался, что изменил мнение, и в случае с Россией речь идет не о "государственной", а об "институциональной" системе.

В 2016 году Макларен опубликовал две части доклада независимой комиссии о применении допинга российскими спортсменами. Сообщалось, что тысячи представителей 30 видов спорта были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах, в том числе Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

Олимпийские сборные России по легкой и тяжелой атлетике, а также паралимпийская сборная в полном составе были отстранены от участия в ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.

Ведущие российские спортивные чиновники и эксперты не раз говорили о том, что в текстах Макларена слишком мало конкретики, только рассуждения о подмене проб.

Справка

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном 18 июля 2016 года в канадском городе Торонто заявила, что в России работала управляемая государством система по применению допинга. В докладе приводилась информация о 35 положительных допинг-пробах в паралимпийском спорте, которые исчезли в период между 2012 и 2015 годами.