Антимонопольщики проверят систему бронирования авиабилетов

Вопрос поднял глава ФАС Игорь Артемьев на совещании в Калининграде. Он отметил, что системы, которые российские перевозчики импортировали из Европы и США, назначают стоимость билета в зависимости от роста спроса, что напоминает картельный сговор всех авиационных компаний мира.

Владимир Путин с такими доводами согласился частично. "Не хочется говорить, что чушь это все. Я и не могу сказать, что полностью с вами согласен по поводу сговора, но разобраться с этим точно нужно", — сказал президент РФ.

Роман Гусаров,

главный редактор портала Avia.ru:

Я не слышал, чтобы в каких-то отдельных странах были какие-то претензии к Amadeus. Действительно, система построена на серьезных математических и аналитических алгоритмах, ценообразование происходит динамически, в зависимости от загрузки, спроса на том или ином направлении на тот или иной рейс, и она как раз и позволяет компаниям определять справедливую рыночную цену на конкретную перевозку. Я считаю, что претензии ФАС к этой системе необоснованны. Выдергиваются отдельные факты высокой стоимости авиабилетов, при этом совершенно не учитывается как раз динамическое ценообразование. Это чисто рыночная цена, она зависит от спроса на направлении и от времени приобретения билета. Иными словами, когда продажи начинаются, билеты стоят дешево. Чем меньше остается мест, чем выше спрос, тем дороже билеты. Но почему-то ФАС не пытается увидеть минимальную стоимость на данный рейс или определить средний чек, как это делают в нормальных экономических моделях, а всегда выбирает самую высокую цену, самый дорогой билет и на основании этого делает свои заявления.

Претензии при желании можно попробовать предъявить к самим авиакомпаниям, но не к системе бронирования.

Олег Пантелеев,

руководитель аналитической службы агентства "Авиапорт":

Amadeus, вероятнее всего, здесь рассматривается как глобальная дистрибутивная система, потому что, помимо глобальной дистрибутивной системы, Amadeus также предлагает различные программные продукты для авиакомпаний, аэропортов. Например, систему регистрации в аэропортах. IT-решения для авиакомпаний — это различного рода модули, и каждый перевозчик выбирает для себя то, что удовлетворяет его потребности. В соответствии с Воздушным кодексом РФ стоимость услуги перевозки пассажиров и багажа устанавливает сама авиакомпания, и никакая дистрибутивная система в этот процесс не вмешивается. На самом деле, авиакомпании заводят в информационную систему подробную информацию о своих тарифах. Тарифов у авиакомпании может быть много — от трех-четырех до более чем десятка. Учитывая, что классы бронирования при покупке билета одного и того же экономического класса могут включать разный набор услуг, получается, что экономкласс может быть дорогим и дешевым, разница может быть в ряде случаев даже кратная. Некая клиентская программа анализирует исторический спрос на перевозки на этой линии на те или иные даты и рекомендует авиакомпании управлять тарифами, открывая или закрывая те или иные классы бронирования.

По итогам совещания Владимир Путин также поручил обнулить НДС на пассажирские авиарейсы в Калининград.

Справка

Amadeus — одна из крупнейших международных компьютерных систем бронирования, которая содержит информацию о 95% мест на регулярных рейсах авиакомпаний со всего мира.