Антимонопольщики возбудили дело против рекламы барнаульской бургерной Mama, ya poel

УФАС по Алтайскому краю возбудило дело в отношении барнаульской бургерной MAMA, Ya POEL, которая нарушила федеральный закон "О рекламе...", сообщило ведомство. Заведение распространяло листовки со слоганом "Это лучшее, что было у меня во рту за 100 рублей".
Ранее алтайские антимонопольщики запустили опрос, чтобы узнать мнение жителей края по поводу листовок бургерной MAMA, Ya POEL, которые недавно раздавали на улицах Барнаула с надписью "Это лучшее, что было у меня во рту за 100 рублей". На листовках изображена девушка с широко открытым ртом, которая держит в руке хот-дог. По данным опроса в "ВКонтакте", 77,8% респондентов посчитали, что в рекламе используется оскорбительный образ, порочащий честь и достоинство.
Антимонопольщики возбудили дело по признакам нарушения п 1 ч. 3 ст.5 и ч. 6 ст. 5 федерального закона "О рекламе" по факту распространения в городе листовок. Первый пункт гласит, что "недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами". Второй содержит информацию, что в рекламе нельзя использовать бранные слова, непристойные или оскорбительные образы, сравнения и выражения, в том числе в отношения пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста и другого.
Рассмотрят дело 19 сентября.
Ранее антимонопольщики уже проводили подобный опрос с рекламой "Магиса". Тогда УФАС признала уместной рекламу фитнес-клуба, который использовал в своей рекламе слоганы "Было-Сало" и "Покупаем летний жир".
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