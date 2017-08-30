Антимонопольщики возбудили дело против рекламы барнаульской бургерной Mama, ya poel

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Сегодня, 19:00.
Жизнь

УФАС по Алтайскому краю возбудило дело в отношении барнаульской бургерной MAMA, Ya POEL, которая нарушила федеральный закон "О рекламе...", сообщило ведомство. Заведение распространяло листовки со слоганом "Это лучшее, что было у меня во рту за 100 рублей". 

Реклама бургерной Mama, ya poel.
Реклама бургерной Mama, ya poel. Фото: Михаил Беднаржевский vk.com/mihab.

Ранее алтайские антимонопольщики запустили  опрос, чтобы узнать мнение жителей края по поводу листовок бургерной MAMA, Ya POEL, которые недавно раздавали на улицах Барнаула с надписью "Это лучшее, что было у меня во рту за 100 рублей". На листовках изображена девушка с широко открытым ртом, которая держит в руке хот-дог. По данным опроса в "ВКонтакте", 77,8% респондентов посчитали, что в рекламе используется оскорбительный образ, порочащий честь и достоинство.

Антимонопольщики возбудили дело по признакам нарушения п 1 ч. 3 ст.5 и ч. 6 ст. 5 федерального закона "О рекламе" по факту распространения в городе листовок. Первый пункт гласит, что "недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами". Второй содержит информацию, что в рекламе нельзя использовать бранные слова, непристойные или оскорбительные образы, сравнения и выражения, в том числе в отношения пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста и другого. 

Рассмотрят дело 19 сентября. 

Ранее антимонопольщики уже проводили подобный опрос с рекламой "Магиса". Тогда УФАС признала уместной рекламу фитнес-клуба, который использовал в своей рекламе слоганы "Было-Сало" и "Покупаем летний жир". 

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