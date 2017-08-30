Антимонопольщики возбудили дело против рекламы барнаульской бургерной Mama, ya poel

Ранее алтайские антимонопольщики запустили опрос, чтобы узнать мнение жителей края по поводу листовок бургерной MAMA, Ya POEL, которые недавно раздавали на улицах Барнаула с надписью "Это лучшее, что было у меня во рту за 100 рублей". На листовках изображена девушка с широко открытым ртом, которая держит в руке хот-дог. По данным опроса в "ВКонтакте", 77,8% респондентов посчитали, что в рекламе используется оскорбительный образ, порочащий честь и достоинство.

Антимонопольщики возбудили дело по признакам нарушения п 1 ч. 3 ст.5 и ч. 6 ст. 5 федерального закона "О рекламе" по факту распространения в городе листовок. Первый пункт гласит, что "недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами". Второй содержит информацию, что в рекламе нельзя использовать бранные слова, непристойные или оскорбительные образы, сравнения и выражения, в том числе в отношения пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста и другого.

Рассмотрят дело 19 сентября.

Ранее антимонопольщики уже проводили подобный опрос с рекламой "Магиса". Тогда УФАС признала уместной рекламу фитнес-клуба, который использовал в своей рекламе слоганы "Было-Сало" и "Покупаем летний жир".