Сибирский ведущий новостей поаплодировал депутатам, которые увеличили себе оклады в 2 раза

В Красноярском крае депутаты Заксобрания в два раза повысили себе оклады. Эту новость не оставил без внимания ведущий утренних новостей на местном телеканале ТВК Александр Смол. В прямом эфире он похвалил народных избранников и даже поаплодировал им.
"Вы молодцы законодательное собрание! Вы это полностью заслужили. Это круто, избраться куда-то, а потом в два раза поднять себе зарплату", — рассказал телезрителям ведущий. Он уточнил, что если ранее краевые депутаты получали на руки по 100 тысяч рублей, то теперь будут почти 200 тысяч рублей. "Как вы жили на 100 тысяч рублей, мы даже не представляем!", — иронизировал в прямом эфире журналист.
Ведущий подчеркнул, что один из законодателей, Иван Серебряков, признался журналистам телеканала, что не голосовал за это решение, потому что просто ушел раньше с заседания. По его словам, вопрос рассматривали в конце заседания, когда "ничего важного обычно не происходит".
Серебряков уточнил, что на комитете обсуждался вопрос по повышению зарплат госслужащим, муниципальным работникам, библиотекарям и врачам, однако в итоге повышение окладов коснулось только народных избранников. Решение об увеличении зарплат депутатам "молниеносно" подписал глава Красноярского края, пишет ura.ru.
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