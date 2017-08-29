Аппаратные игры: сотрудники краевого парламента начнут работать по-новому

Как пояснила Казанцева, пресс-службу и информационно-аналитический объединят в одно информационно-аналитическое управление.

Ирина Казанцева,

руководитель аппарата АКЗС:

Информационно-аналитическое управление должно представлять собой информационный образ Алтайского края, адекватно отражающий реальную и ретроспективную ситуацию, особенности и тенденции развития края, органов местного самоуправления и отдельных сфер их жизнедеятельности.

Кроме того, отдел по взаимодействию с представительными органами местного самоуправления включат в состав оргуправления. В первую очередь, пояснили в АКЗС, из-за дублирования некоторых функций.

"Действующая структура аппарата складывалась в 5-6 созывах и требует корректировок", — пояснила глава аппарата.

Ирина Казанцева,

руководитель аппарата АКЗС:

К деятельности краевого парламента и депутатам стали предъявляться новые требования со стороны населения, общества и руководства страны. Деятельность аппарата должна изменяться соответственно, аппарат обязан быть подвижным и способным отвечать на новые запросы.

Без изменений сохранится "костяк" аппарата, сообщила Казанцева, - блок специалистов постоянных комитетов и комиссий, депутатских объединений, а также помощников председателя и его заместителя.

По данным altapress.ru, Ирина Казанцева затеяла аппаратную реформу почти сразу после прихода на этот пост (в апреле 2017 года). Не исключено, говорят источники, что реформа в будущем коснется еще и экспертно-правового управления, где создадут специальный отдел по противодействию коррупции.