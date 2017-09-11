Apple iPhone остается самым популярным смартфоном в Алтайском крае в дорогом сегменте

На модели iPhone последнего и предпоследнего поколений (7 и 6s) приходится более 73% устройств этого ценового сегмента, а флагманские смартфоны Samsung занимают 24,7% (по данным на август 2017 года).

Владельцы аппаратов Apple больше других пользуются мобильным интернетом. Например, обладатели Apple iPhone 7 Plus загружают из интернета почти в пять раз больше информации, чем среднестатистический пользователь смартфона в сети "МегаФон": 8,68 Гб против 1,77 Гб в месяц.

В "МегаФоне" также отмечают еще одну интересную особенность iPhone: владельцы последней модели iPhone 7 Plus с увеличенной диагональю экрана потребляют больше интернета, чем обладатели iPhone 7. А для флагманских моделей Samsung это правило не работает: стандартный Galaxy S8 "качает" в 1,5 раза больше, чем Galaxy S8 Plus с увеличенным экраном.

Валерий Казаченко,

директор Алтайского отделения "МегаФона":