Apple iPhone остается самым популярным смартфоном в Алтайском крае в дорогом сегменте

В компании "МегаФон" рассчитывают, что первые экземпляры новых моделей смартфонов iPhone от Apple появятся в брендированной рознице оператора спустя полторы недели после официального старта продаж в России. Напомним, презентация нового iPhone ожидается 12 сентября. При этом iPhone остается самым популярным гаджетом в розничной сети "МегаФона" в Алтайском крае в ценовом сегменте свыше $500.
На модели iPhone последнего и предпоследнего поколений (7 и 6s) приходится более 73% устройств этого ценового сегмента, а флагманские смартфоны Samsung занимают 24,7% (по данным на август 2017 года).
Владельцы аппаратов Apple больше других пользуются мобильным интернетом. Например, обладатели Apple iPhone 7 Plus загружают из интернета почти в пять раз больше информации, чем среднестатистический пользователь смартфона в сети "МегаФон": 8,68 Гб против 1,77 Гб в месяц.
В "МегаФоне" также отмечают еще одну интересную особенность iPhone: владельцы последней модели iPhone 7 Plus с увеличенной диагональю экрана потребляют больше интернета, чем обладатели iPhone 7. А для флагманских моделей Samsung это правило не работает: стандартный Galaxy S8 "качает" в 1,5 раза больше, чем Galaxy S8 Plus с увеличенным экраном.
Валерий Казаченко,
директор Алтайского отделения "МегаФона":
Мы как оператор заинтересованы в том, чтобы как можно больше наших абонентов пользовались мощными и быстрыми смартфонами вроде Apple iPhone. Такие пользователи не только больше пользуются услугами нашей сети, но и выбирают более продвинутые тарифы. Мы рассчитываем, что первые экземпляры новых версий Apple iPhone появятся в нашей сети уже спустя 1,5 недели после официального старта продаж в России.
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