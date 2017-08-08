Apple случайно рассекретила революционную функцию флагманского смартфона

Специалисты, изучая программную часть умной колонки HomePod, обнаружили в коде новые сведения о системе распознавания пользователя по лицу, которая будет доступна владельцам iPhone 8, сообщает РГ.
Сторонние разработчики сообщили о новом методе биометрической аутентификации для флагманского смартфона компании Apple. Строка "com.accessibility.resting.pearl.unlock" в коде говорит о том, что новый смартфон сможет определить владельца, даже если аппарат будет лежать на столе. Если рядом с iPhone 8 окажется неавторизированный пользователь, сработает автоматическая блокировка.
Новая функция, которую ряд СМИ называет Perl ID, заменит или дополнит функцию Touch ID — с помощью последней аппарат можно разблокировать только посредством отпечатка пальца, пишет bfm.ru.
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