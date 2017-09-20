Apple выпустила новую операционную систему iOS 11

Новая система подверглась редизайну по сравнению с предыдущими. Так, для пользователей была сделана новая панель управления, которую можно вытянуть с нижнего края экрана. Также теперь пользователь может сам выбирать и редактировать те функции, которые будут вынесены на панель.



Значительным изменениям подвергся AppStore. Теперь в нем присутствует не только каталог приложений, но и подборки программ, статьи и советы по работе приложений.



В iOs 11 появилась возможность редактировать Live Photo. что раньше было необходимо делать в сторонних приложениях. Теперь для пользователей стали доступны несколько базовых инструментов, к примеру имитация выдержки или смена направления анимации, отмечает РБК.