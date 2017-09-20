Apple выпустила новую операционную систему iOS 11

Компания Apple официально объявила о выходе новой операционной системы для своих устройств iOs 11. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Новая система подверглась редизайну по сравнению с предыдущими. Так, для пользователей была сделана новая панель управления, которую можно вытянуть с нижнего края экрана. Также теперь пользователь может сам выбирать и редактировать те функции, которые будут вынесены на панель.
Значительным изменениям подвергся AppStore. Теперь в нем присутствует не только каталог приложений, но и подборки программ, статьи и советы по работе приложений.
В iOs 11 появилась возможность редактировать Live Photo. что раньше было необходимо делать в сторонних приложениях. Теперь для пользователей стали доступны несколько базовых инструментов, к примеру имитация выдержки или смена направления анимации, отмечает РБК.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.