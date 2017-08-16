Арбитраж отказывается рассматривать заявления обманутых вкладчиков "Тальменка-банка"

Обычно вкладчики банка при разорении банка получают страховое возмещение, поскольку вклады застрахованы: до 1,4 млн рублей. Но в "Тальменка-банке" часть вкладчиков обманывали: сведения о деньгах, которые они приносили в банк, не отражали в официальном балансе. Предположительно деньги похищали. В недавно опубликованном отчете АСВ о работе за первое полугодие 2017 году эти схемы открыто называют мошенническими.

Еще временная администрация, назначенная ЦБ сразу после отзыва лицензии, обнаружила более 1,2 тыс. таких забалансовых вкладов на 1,5 млрд рублей. При этом объем "официальных" вкладов физлиц в "Тальменка-банка" составлял 1,2 млрд.

Вкладчики "Тальменка-банка" из Красноярска, Пензы, Москвы и других городов, которые теперь обращаются в арбитражный суд края, внесли 1-1,4 млн рублей во вклад "Добро пожаловать" под 10,5% годовых, как правило, в октябре 2016 года. На тот момент в банке уже была проведена проверка ЦБ РФ, после которой в балансе появились убытки.

Согласно материалам суда, вкладчикам при внесении денег выдавали приходно-кассовый ордер. Вклады были открыты в допофисе банка "Пресненский", который банк открыл в октябре 2016 года, а в декабре уже закрыл.

В январе 2017 года у "Тальменка-банка" была отозвана лицензия. Люди обращались за выплатой страховки - им отказывали со ссылкой на отсутствие в реестре обязательств банка сведений об открытом вкладе.

С мая обманутые вкладчики активно подают заявления в арбитражный суд края с намерением включиться в реестр требований кредиторов, чтобы в ходе банкротства получить хотя бы какие-то суммы. Но арбитраж оставляет их без рассмотрения. По мнению судьи, они должны были обратиться в суд общей юрисдикции (а не в арбитраж) с иском к госкорпорации "АСВ" о выплате страхового возмещения.

На сегодня отказано в рассмотрении заявления девяти вкладчикам. В целом в арбитраж подано около 30 заявлений от частных лиц, по большинству решения еще не вынесены.

Добавим, что согласно отчету АСВ за первое полугодие 2017 года, в "Тальменка-банке" также выявлены случаи искусственного формирования вкладов путем внесения в документы бухгалтерского учета банка технических записей о зачислении средств юридических лиц и владельцев крупных вкладов, являющихся физическими лицами, на счета специально подобранных физических лиц с целью неправомерного получения последними страхового возмещения.

Справка

Головной офис "Тальменка-банка" и один допофис располагался в Барнауле. Филиал и три допофиса были открыты в Москве (плюс короткое время работал четвертый допофис "Пресненский"), еще шесть кредитно-кассовых офисов работали в Нижнем Новгороде, Воронеже, Севастополе, Симферополе, Бахчисарае, Евпатории.