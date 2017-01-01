Акционер алтайской коммунальной компании оспаривает ее переход в собственность офшора

Операция офшоризация

Company Finesse Services Corporation (Финесс Сервисез Корпорейшн) зарегистрирована в популярной офшорной юрисдикции — на Британских Виргинских островах. Сейчас этой фирме принадлежит 96% акций акционерного общества "Теплоцентраль Белокуриха", эксплуатирующего, в частности, центральную котельную города-курорта.

Акции перешли в собственность офшора по решению внеочередного собрания акционеров, которое состоялось 28 октября 2014 года. Причем провел собрание единственный акционер — собственник 67,37% акций московская УК "Регионгазификация". Судя по материалам других судов, миноритарии (53 физических лица и пара юридических) на нем не присутствовали.

Сама же компания и приняла решение провести допэмиссию 295 968 акций и распределить ее по закрытой подписке по цене размещения — по 1 рублю за акцию. Если на момент собрания у "Теплоцентрали" было выпущено в целом 12 332 акций, то после допэмиссии уставный капитал увеличили до 308 300 рублей. Всю допэмиссию (кроме одной акции) выкупил офшор.

Иностранные инвестиции

Вообще, решения о допэмиссии акций нередко провоцируют судебные разбирательства. Особенно со стороны миноритарных акционеров. Если они не выкупили часть вновь выпущенных акций, их доля уменьшается, как и ее рыночная стоимость. Пакет акций жителя Белокурихи Владимира Матренина (125 штук), который и пытается оспорить в суде решение, до допэмиссии "весил" 1%. После нее "усох" до 0,04%. Можем предположить, что именно это и стало мотивом подачи заявления в суд.

Между тем, решение внеочередного собрания было, казалось бы, невыгодно и для самого "автора" операции — УК "Регионгазификация". Ведь и ее доля акций уменьшилась с 67,37% до 2,69%, а рыночная стоимость пакета сократилась почти в 30 раз (данные приводятся в материалах другого суда).

Представитель "Теплоцентрали", давая пояснения в одном из судов, сказал: допэмиссия была проведена для привлечения иностранных инвестиций. Стороны заключили соглашение, по которому инвестор обязался предоставить длинный кредит (не менее $4,5 млн по ставке не более 7% годовых) "для целей проектного финансирования строительства и введения в эксплуатацию комплекса котельных".

Надо сказать, что в инвестпрограмме "Теплоцентрали" на 2015-2018 годы иностранный инвестор Финесс Корпорейшн пока не значится. Оно и понятно: идут корпоративные споры, какие инвестиции. Зато допэмиссия помогла уйти от серьезных претензий прежнего инвестора.

Партнеры поспорили

Изначально инвестором реконструкции белокурихинской котельной была другая московская компания с похожим названием — акционерное общество "Росгазификация". Еще в 2006 году она начала газификацию города-курорта, а ее руководитель Валентин Избицких заявил о намерениях выкупить котельную у прежнего владельца и перевести ее с угля на газ.

На газ котельную перевели в 2007 году. А вот новым собственником акций "Теплоцентрали" по каким-то причинам стал партнер "Росгазификации" — УК "Регионгазификация". Одновременно руководство компании-инвестора публично называло "Теплоцентраль" своей собственностью. Как показывают материалы суда, "Росгазификация" выдавала своему партнеру многомиллионные займы (видимо, на них и шла реконструкция), часть из них — под залог акций "Теплоцентрали".

А в 2012 году в "Росгазификации" сменилось руководство. И компания потребовала от бывшего партнера вернуть 137 млн. Деньги тот не возвращал, так что "Росгазификация" потребовала акции белокурихинской котельной - точнее, обратить взыскание на заложенные акции. И добилась судебного решения в свою пользу.

Но пока шли судебные разбирательства, ее бывший партнер подал заявление о признании себя банкротом, а затем провел допэмиссию, которую и выкупил офшор. Акции коммунальной компании, конечно, по-прежнему в залоге у "Росгазификации". Но нужны ли ей эти два с небольшим процента? Вопрос, скорее, риторический.

Ликвидный актив

Владимир Матренин подал заявление в алтайский арбитражный суд в начале 2016 года. Он требует признать в арбитражном суде края недействительными как решение внеочередного общего собрания акционеров, проведенного в октябре 2014 года, так и дополнительную эмиссию ее акций.

И он не был первым, кто пытался оспорить решение внеочередного собрания акционеров. Конкурсный управляющий УК "Регионгазификация", проводя анализ активов и пассивов компании-банкрота, обнаружил: стоимость пакета акций "Теплоцентрали", заложенного в "Росгазификации", до проведения допэмиссии составляла 38 млн рублей. После — всего 1,6 млн. При этом акции, по его словам, были единственным ликвидным имуществом банкрота.

В итоге в рамках дела о банкротстве УК он потребовал в суде восстановить УК в правах владельца 67,37% акций "Теплоцентрали". Но безуспешно. 23 ноября 2016 года суд прекратил рассмотрение спора, так как конкурсный управляющий избрал "ненадлежащий способ защиты нарушенного права" — споры такого рода надо вести не в рамках дела о банкротстве.

А ближайшее заседание по иску Матренина назначено на 27 февраля. Ответчиком в заявлении он обозначил "Теплоцентраль Белокуриха".