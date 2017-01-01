Акционер алтайской коммунальной компании оспаривает ее переход в собственность офшора

27 февраля арбитражный суд Алтайского края рассмотрит заявление Владимира Матренина, который требует от компании "Теплоцентраль Белокуриха" признать недействительным решение общего собрания акционеров. Благодаря этому решению основным собственником компании стала офшорная фирма с Британских Виргинских островов, а доля пакета акций заявителя сократилась с 1 до 0,04%.
Операция офшоризация
Company Finesse Services Corporation (Финесс Сервисез Корпорейшн) зарегистрирована в популярной офшорной юрисдикции — на Британских Виргинских островах. Сейчас этой фирме принадлежит 96% акций акционерного общества "Теплоцентраль Белокуриха", эксплуатирующего, в частности, центральную котельную города-курорта.
Акции перешли в собственность офшора по решению внеочередного собрания акционеров, которое состоялось 28 октября 2014 года. Причем провел собрание единственный акционер — собственник 67,37% акций московская УК "Регионгазификация". Судя по материалам других судов, миноритарии (53 физических лица и пара юридических) на нем не присутствовали.
Сама же компания и приняла решение провести допэмиссию 295 968 акций и распределить ее по закрытой подписке по цене размещения — по 1 рублю за акцию. Если на момент собрания у "Теплоцентрали" было выпущено в целом 12 332 акций, то после допэмиссии уставный капитал увеличили до 308 300 рублей. Всю допэмиссию (кроме одной акции) выкупил офшор.
Иностранные инвестиции
Вообще, решения о допэмиссии акций нередко провоцируют судебные разбирательства. Особенно со стороны миноритарных акционеров. Если они не выкупили часть вновь выпущенных акций, их доля уменьшается, как и ее рыночная стоимость. Пакет акций жителя Белокурихи Владимира Матренина (125 штук), который и пытается оспорить в суде решение, до допэмиссии "весил" 1%. После нее "усох" до 0,04%. Можем предположить, что именно это и стало мотивом подачи заявления в суд.
Между тем, решение внеочередного собрания было, казалось бы, невыгодно и для самого "автора" операции — УК "Регионгазификация". Ведь и ее доля акций уменьшилась с 67,37% до 2,69%, а рыночная стоимость пакета сократилась почти в 30 раз (данные приводятся в материалах другого суда).
Представитель "Теплоцентрали", давая пояснения в одном из судов, сказал: допэмиссия была проведена для привлечения иностранных инвестиций. Стороны заключили соглашение, по которому инвестор обязался предоставить длинный кредит (не менее $4,5 млн по ставке не более 7% годовых) "для целей проектного финансирования строительства и введения в эксплуатацию комплекса котельных".
Надо сказать, что в инвестпрограмме "Теплоцентрали" на 2015-2018 годы иностранный инвестор Финесс Корпорейшн пока не значится. Оно и понятно: идут корпоративные споры, какие инвестиции. Зато допэмиссия помогла уйти от серьезных претензий прежнего инвестора.
Партнеры поспорили
Изначально инвестором реконструкции белокурихинской котельной была другая московская компания с похожим названием — акционерное общество "Росгазификация". Еще в 2006 году она начала газификацию города-курорта, а ее руководитель Валентин Избицких заявил о намерениях выкупить котельную у прежнего владельца и перевести ее с угля на газ.
На газ котельную перевели в 2007 году. А вот новым собственником акций "Теплоцентрали" по каким-то причинам стал партнер "Росгазификации" — УК "Регионгазификация". Одновременно руководство компании-инвестора публично называло "Теплоцентраль" своей собственностью. Как показывают материалы суда, "Росгазификация" выдавала своему партнеру многомиллионные займы (видимо, на них и шла реконструкция), часть из них — под залог акций "Теплоцентрали".
А в 2012 году в "Росгазификации" сменилось руководство. И компания потребовала от бывшего партнера вернуть 137 млн. Деньги тот не возвращал, так что "Росгазификация" потребовала акции белокурихинской котельной - точнее, обратить взыскание на заложенные акции. И добилась судебного решения в свою пользу.
Но пока шли судебные разбирательства, ее бывший партнер подал заявление о признании себя банкротом, а затем провел допэмиссию, которую и выкупил офшор. Акции коммунальной компании, конечно, по-прежнему в залоге у "Росгазификации". Но нужны ли ей эти два с небольшим процента? Вопрос, скорее, риторический.
Ликвидный актив
Владимир Матренин подал заявление в алтайский арбитражный суд в начале 2016 года. Он требует признать в арбитражном суде края недействительными как решение внеочередного общего собрания акционеров, проведенного в октябре 2014 года, так и дополнительную эмиссию ее акций.
И он не был первым, кто пытался оспорить решение внеочередного собрания акционеров. Конкурсный управляющий УК "Регионгазификация", проводя анализ активов и пассивов компании-банкрота, обнаружил: стоимость пакета акций "Теплоцентрали", заложенного в "Росгазификации", до проведения допэмиссии составляла 38 млн рублей. После — всего 1,6 млн. При этом акции, по его словам, были единственным ликвидным имуществом банкрота.
В итоге в рамках дела о банкротстве УК он потребовал в суде восстановить УК в правах владельца 67,37% акций "Теплоцентрали". Но безуспешно. 23 ноября 2016 года суд прекратил рассмотрение спора, так как конкурсный управляющий избрал "ненадлежащий способ защиты нарушенного права" — споры такого рода надо вести не в рамках дела о банкротстве.
А ближайшее заседание по иску Матренина назначено на 27 февраля. Ответчиком в заявлении он обозначил "Теплоцентраль Белокуриха".
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