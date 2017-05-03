Суд завершил банкротство биржевого игрока и юриста из Барнаула, отбывающего срок в колонии

Оперативно сработали

Сергей Дерун (ему сегодня 54) подал заявление о своем банкротстве в ноябре 2015 года. К тому моменту он задолжал четырем кредиторам более 20 млн рублей. Уже в декабре арбитражный суд края признал его банкротом и ввел реализацию имущества.

А пока под контролем арбитража шла эта процедура, органы полиции успели возбудить и расследовать уголовное дело о его мошенничестве, а суд рассмотреть и вынести ему обвинительный приговор, признав мошенником.

Деруна, которому дали четыре года колонии общего режима, взяли под стражу в зале суда. И только после вступления в силу приговора по уголовному делу арбитраж завершил дело о его банкротстве.

Судя по тексту приговора, толчком для обращения в полицию одного из его кредиторов послужила именно подача Деруном заявления о своем банкротстве. Кредитор — женщина, когда-то работавшая судьей Центрального райсуда, сочла что Дерун ее обманул и похитил ее деньги.

История эта словно создана, чтобы показать некрасивые стороны потребительского общества. Все хотели красиво жить. Но в какой-то момент конструкция, построенная ими для достижения целей, развалилась.

Не было чутья

Сергей Дерун не один год был начальником юротдела в "Форбанке", репутацию он имел прекрасную - "профессионал", рассказал источник, хорошо его знавший. Но в какой-то момент ему захотелось зарабатывать больше - кто теперь точно скажет, почему?

Он убедил руководство банка создать отдел биржевых операций и зарабатывать на рынке "Форекс". Отдел создали, юриста назначили начальником и выделили ему денежный лимит на операции — 3-5 млн рублей. Похоже, что это было его ошибкой.

Поначалу отдел просто не принес прибыли. А потом пошли убытки, рассказал на суде по его уголовному делу представитель банка. Источник altapress.ru предположил: у прекрасного юриста к работе на "Форексе" не было способностей: "Курсы он заканчивал, диплом и сертификат у него были. Но не было чутья".

После неудачи Деруну предложили уволиться — как обычно, по собственному желанию. Что он и сделал. В приговоре по его уголовному делу говорится со ссылкой на показания самого обвиняемого: после увольнения из банка он начал заниматься торгами на бирже и частной юридической деятельностью.

О его юридической деятельности в приговоре не сказано ничего. А вот о его финансовых операциях довольно много. Дерун брал у людей крупные деньги в доверительное управление под довольно высокие проценты. Но в конце концов не смог вернуть все. Почему они ему доверяли?

Здоровая голова

Мотивы одного из его кредиторов (потерпевшей по делу) расписаны весьма подробно. Она его давно знала, отношения между ними сложились дружеские. Он всегда был дорого одет, семья часто ездила за границу, - так она объясняла она на суде. Она знала, какая у него дача (ее дача - по соседству). Знала, что у него квартира повышенной комфортности в центре Барнаула, видела его на дорогих автомобилях - на одну из встреч он приехал на "Лексусе".

Потом, уже в ходе его личного банкротства, станет известно, что у мужчины ничего нет - финуправляющий смог выставить на торги только холодильник, цветной телевизор и старенький компьютер, все - за 11 тыс рублей. Но это будет позже. А в момент, когда их дружеские отношения переросли в финансовые, она ему доверяла больше, чем себе - так их отношения охарактеризовал один из свидетелей (ссылаясь на слова самой потерпевшей).

К тому же Сергей Дерун говорил ей, что голова у него абсолютно здоровая: из 50 тыс рублей он может сделать 5 миллионов. Он специалист высокого класса и промахов у него не бывает. Так она доверила ему сначала 1 млн рублей рублей под 15% годовых, а потом еще примерно 2,5 млн рублей, вырученных от проданной квартиры.

Но когда она потребовала часть денег назад, он едва сумел собрать и вернуть 530 тыс., объяснив ей: имущества у него нет и никогда не было. Женщина была в шоке, сказала на суде ее дочь.

Переживал неудачи

На суде выступила свидетельница, которая доверила биржевому игроку 6,4 млн рублей под 14,5% годовых — деньги, доставшиеся ей после смерти отца. Через какое-то время (в августе 2013 года) Дерун пришел к ее матери и объявил: "Я прогорел", рассказала она. Пообещал продать квартиру, заработать, все вернуть. Но квартиру продать не смог. И денег не заработал.

Сестра Деруна говорила на суде, что тот сильно переживал неудачи, лечился, потом пытался торговать автомобилями, но безуспешно. А потом подал на банкротство.

Судья пришла к выводу: Дерун виновен в хищении денег потерпевшей путем обмана и злоупотребления доверием. Зная, что у него есть непогашенные долги на большую сумму, не имея доходов (когда он взял у нее деньги, он не работал) и ценного имущества (имущество ему не принадлежало) и понимая, что не имеет реальной возможности исполнить свои обязательства перед потерпевшей, он обманул ее.

Остальным ничего

Надо сказать, что и сам Сергей Дерун, и его защитник пытались доказать на суде по делу о мошенничестве, что оснований для уголовного преследования нет — это гражданского правовые отношения. У Деруна были открыты счета на бирже, на них имелись деньги.

К тому же другим кредиторам он все же возвращал деньги, а по отдельным договорам просто не наступил срок возврата денег. Дерун вовремя гасил ипотечный и потребительский кредит, объяснял его защитник. А квартиру для погашения долга продать не смог, потому что сама же потерпевшая наложила на нее арест. К тому же часть денег он все же вернул.

Но судью Центрального районного суда Жанну Уханову это все же не убедило. Мужчина был признан мошенником (часть четвертая статьи 159 УК РФ), ему дали четыре года колонии общего режима. Под стражу неудачливого биржевого игрока взяли прямо в зале суда, а 20 января краевой суд утвердил приговор.

Уже в апреле краевой арбитраж завершил дело о его банкротстве. В ходе реализации имущества Дерун "содействовал финансовому управляющему и добросовестно выполнял все возложенные на него обязательства", говорится в материалах арбитража.

Но его долг кредитору (3,25 млн рублей), признанному в уголовном деле потерпевшим, не списан - его придется возвращать. А вот доказательств недобросовестных действий банкрота по отношению к другим кредиторам нет. Поэтому им теперь ничего не должен.