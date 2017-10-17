Арестованы топ-менеджеры компаний, производящих пайки для Минобороны РФ

В рамках дела о массовой поставке некачественных пайков в Минобороны и Росгвардию арестованы совладелец Барышского мясокомбината Михаил Лакшин, директор и владелец Барышского консервного завода Михаил Родников и гендиректор и владелец компании "ОПК" (ранее "Оборонпродкомплект") Дмитрий Атрощенко, сообщили источники РБК.
Фигуранты проходят по уголовному делу в статусе обвиняемых. Им инкриминируется статья "Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере".
Всего, по данным следствия, по делу проходят более 10 человек.
Один из эпизодов касается кражи бюджетных средств. По версии следствия, подозреваемые с февраля по декабрь 2015 года завысили стоимость пайков, похитив на этом не менее 98 млн рублей. Второй эпизод касается мошенничества при поставках пайков для Минобороны на 122 млн рублей. При этом пайки оказались непригодными в пищу, пишет polit.ru.
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